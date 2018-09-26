СМИ: Моуринью лишил Погба звания вице-капитана из-за желания того покинуть «МЮ»

Именно это стало ключевым фактором в решении Моуринью. При этом отмечается, что идеальным местом продолжения карьеры Погба считает «Барселону».



Также Моуринью остался недоволен нарушением хавбеком дисциплины. Перед матчем чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» в минувшие выходные, когда футболисты «Манчестер Юнайтед», находясь в автобусе на пути к стадиону, пытались сконцентрироваться на предстоящей игре, Погба громко включил музыку, чем вызвал недовольство партнёров.



Также, после выездного матча «красных дьяволов» с «Бёрнли» перед перерывом на международные игры хавбек покинул стадион на автомобиле с личным водителем и уехал в аэропорт, откуда отправился в расположение сборной Франции, в то время как его партнёры на автобусе уехали в отель.