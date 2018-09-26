СМИ: Моуринью лишил Погба звания вице-капитана из-за желания того покинуть «МЮ»
Стали известны причины, по которым главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лишил полузащитника Поля Погба звания
Стали известны причины, по которым главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лишил полузащитника Поля Погба звания
По информации Daily Mail, французский футболист в личной беседе сообщил португальскому специалисту, что хочет покинуть клуб.
Именно это стало ключевым фактором в решении Моуринью. При этом отмечается, что идеальным местом продолжения карьеры Погба считает «Барселону».
Также Моуринью остался недоволен нарушением хавбеком дисциплины. Перед матчем чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» в минувшие выходные, когда футболисты «Манчестер Юнайтед», находясь в автобусе на пути к стадиону, пытались сконцентрироваться на предстоящей игре, Погба громко включил музыку, чем вызвал недовольство партнёров.
Также, после выездного матча «красных дьяволов» с «Бёрнли» перед перерывом на международные игры хавбек покинул стадион на автомобиле с личным водителем и уехал в аэропорт, откуда отправился в расположение сборной Франции, в то время как его партнёры на автобусе уехали в отель.