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15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Моуринью лишил Погба звания вице-капитана из-за желания того покинуть «МЮ»

Стали известны причины, по которым главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лишил полузащитника Поля Погба звания вице-капитана команды.

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Источник: Reuters

По информации Daily Mail, французский футболист в личной беседе сообщил португальскому специалисту, что хочет покинуть клуб.

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Именно это стало ключевым фактором в решении Моуринью. При этом отмечается, что идеальным местом продолжения карьеры Погба считает «Барселону».

Также Моуринью остался недоволен нарушением хавбеком дисциплины. Перед матчем чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» в минувшие выходные, когда футболисты «Манчестер Юнайтед», находясь в автобусе на пути к стадиону, пытались сконцентрироваться на предстоящей игре, Погба громко включил музыку, чем вызвал недовольство партнёров.

Также, после выездного матча «красных дьяволов» с «Бёрнли» перед перерывом на международные игры хавбек покинул стадион на автомобиле с личным водителем и уехал в аэропорт, откуда отправился в расположение сборной Франции, в то время как его партнёры на автобусе уехали в отель.

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