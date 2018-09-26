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15:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: FA оставляет за собой право обратного выкупа «Уэмбли» за $131,6 млн

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) сможет обратно выкупить лондонский стадион «Уэмбли» за 100 млн фунтов стерлингов ($131,6 млн), если его новый владелец не сможет выполнить требования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что приведет к понижению категории спортивного сооружения. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

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Источник: РИА "Новости"

Как информировала ранее газета Financial Times, FA одобрила условия продажи «Уэмбли» за 600 млн фунтов ($788,7 млн) владельцу футбольного клуба «Фулхэм» заокеанскому миллиардеру Шахиду Хану. По данным издания, сделка предусматривает ряд ограничений, в соответствии с которыми ни один из спонсоров не имеет права получить «титульные права», такие, как переименование стадиона или добавление фирменного бренда к уже существующим. Миллиардеру с пакистанскими корнями запрещено использовать стадион в качестве залога. Если же Хану удастся продать арену за цену, превышающую средства, которые он заплатил за «Уэмбли», то FA получает право на долю прибыли.

Футбольная ассоциация также оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет должным образом выполнять обязательства. Согласно условиям английской стороны, арена остается местом проведения крупных международных футбольных турниров, а также ключевых матчей чемпионата премьер-лиги и Кубка Англии, а также различных спортивных мероприятий.

«Уэмбли», который входит в список стадионов УЕФА наивысшей четвертой категории, был открыт в 2007 году на месте старой арены, известной как Empire Stadium или «Старый «Уэмбли», построенный в 1923 году и простоявший восемь десятилетий. Он вмещает около 90 тыс. зрителей.

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