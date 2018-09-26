Погба не понравились слова Моуринью на тренировке «Манчестер Юнайтед»

Британское издание Sky Sports опубликовало в своём «твиттере» видеоролик с тренировки «красных дьяволов». На записи Погба подбежал к членам тренерского штаба, чтобы поздороваться с ними, однако затем Моуринью сказал ему фразу, которая вызвала у футболиста недоумение.