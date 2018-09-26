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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба не понравились слова Моуринью на тренировке «Манчестер Юнайтед»

Между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитником команды Полем Погба продолжает развиваться конфликт.

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Источник: AP 2018

Британское издание Sky Sports опубликовало в своём «твиттере» видеоролик с тренировки «красных дьяволов». На записи Погба подбежал к членам тренерского штаба, чтобы поздороваться с ними, однако затем Моуринью сказал ему фразу, которая вызвала у футболиста недоумение.

Ранее стало известно, что Моуринью лишил Погба звания вице-капитана «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, причиной такого решения стало желание француза покинуть клуб, о чём он сообщил своему наставнику в личной беседе. Также специалист остался недоволен проблемами хавбека с дисциплиной, которые возникли у него в последние несколько недель.

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Манчестер Юнайтед
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