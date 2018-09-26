«Атлетико»: Повреждение Хименеса оказалось несерьёзным, он сыграет с «Реалом»
Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте опубликовал отчёт после медицинского обследования защитника Хосе Марии Хименеса.
Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте опубликовал отчёт после медицинского обследования защитника Хосе Марии Хименеса.
Уругвайский футболист получил мышечное повреждение в матче шестого тура испанской Примеры с «Уэской» (3:0), который состоялся в Мадриде накануне, 25 сентября. Игрок был вынужден покинуть поле 38-й минуте встречи
Однако последующее обследование не выявило у Хименеса серьёзной травмы, и, скорее всего, он сможет принять участие в предстоящем мадридском дерби с «Реалом».
Игра «Реал» — «Атлетико» состоится на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэрой.