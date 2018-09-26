«Атлетико»: Повреждение Хименеса оказалось несерьёзным, он сыграет с «Реалом»

Уругвайский футболист получил мышечное повреждение в матче шестого тура испанской Примеры с «Уэской» (3:0), который состоялся в Мадриде накануне, 25 сентября. Игрок был вынужден покинуть поле 38-й минуте встречи из-за дискомфорта.



Однако последующее обследование не выявило у Хименеса серьёзной травмы, и, скорее всего, он сможет принять участие в предстоящем мадридском дерби с «Реалом».



Игра «Реал» — «Атлетико» состоится на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэрой.