Футболисты БАТЭ будут играть с траурными повязками до завершения сезона

Капский был инициатором восстановления заводского клуба БАТЭ в 1996 году. Тогда он стал руководителем клуба, а в качестве титульного спонсора выступила его компания «Сталкер». БАТЭ был основан 12 апреля 1996 года, а уже в 1999-м впервые стал чемпионом Беларуси.

Капский на протяжении многих лет боролся с раком. Первый курс химиотерапии он перенёс в 1987 году. Через 12 лет случился рецидив заболевания, после чего Капскому вновь пришлось пройти курсы химиотерапии. В 2013 году Капский перенёс сложную операцию на сердце.