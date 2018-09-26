«Тоттенхэм» должен перебраться на новый стадион до конца года
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, когда команда сможет провести первый матч на своем новом стадионе.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, когда команда сможет провести первый матч на своем новом стадионе.
— Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. Как только это случится, никаких оправданий для результатов не будет. У меня был разговор с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе, — сказал Покеттино.
Ранее стало известно, что команда проведет все домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона на стадионе «Уэмбли».
После шести туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.
Источник: AFP