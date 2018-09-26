«Тоттенхэм» должен перебраться на новый стадион до конца года

— Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. Как только это случится, никаких оправданий для результатов не будет. У меня был разговор с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе, — сказал Покеттино.