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15:59 (мск), источник: Матч ТВ

«Тоттенхэм» должен перебраться на новый стадион до конца года

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, когда команда сможет провести первый матч на своем новом стадионе.

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Источник: Reuters

— Я уверен, что к концу года мы получим свой стадион. Как только это случится, никаких оправданий для результатов не будет. У меня был разговор с руководством клуба. Все идет по плану. Надеюсь, что до Рождества сыграем на новом стадионе, — сказал Покеттино.

Ранее стало известно, что команда проведет все домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона на стадионе «Уэмбли».

После шести туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

Источник: AFP

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