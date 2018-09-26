Лучший бомбардир КПЛ Пиззелли помог «Актобе» победить «Иртыш»

Игра проходила сегодня, 26 сентября, на стадионе имени Кобыланды батыра и завершилась со счетом 2:0.

Вперед «Актобе» вышел в середине первого тайма. На 24-й минуте полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли красивым ударом из-за пределов штрафной забил свой 18-й гол в сезоне и открыл счет в матче.

Увеличить преимущество «Актобе» смог уже после перерыва. Автором второго гола на 66-й минуте стал бразильский форвард Рейналдо.