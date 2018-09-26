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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир КПЛ Пиззелли помог «Актобе» победить «Иртыш»

Футболисты «Актобе» обыграли «Иртыш» в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 26 сентября, на стадионе имени Кобыланды батыра и завершилась со счетом 2:0.

Вперед «Актобе» вышел в середине первого тайма. На 24-й минуте полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли красивым ударом из-за пределов штрафной забил свой 18-й гол в сезоне и открыл счет в матче.

Увеличить преимущество «Актобе» смог уже после перерыва. Автором второго гола на 66-й минуте стал бразильский форвард Рейналдо.

С 36 очками «Актобе» идет на пятом месте, а «Иртыш» с 23 баллами занимает последнюю, 12-ю строчку в таблице и рискует впервые в своей истории вылететь из КПЛ.

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