Лучший бомбардир КПЛ Пиззелли помог «Актобе» победить «Иртыш»
Футболисты «Актобе» обыграли «Иртыш» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Футболисты «Актобе» обыграли «Иртыш» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 26 сентября, на стадионе имени Кобыланды батыра и завершилась со счетом 2:0.
Вперед «Актобе» вышел в середине первого тайма. На 24-й минуте полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли красивым ударом
Увеличить преимущество «Актобе» смог уже после перерыва. Автором второго гола на 66-й минуте стал бразильский форвард Рейналдо.
С 36 очками «Актобе» идет на пятом месте, а «Иртыш» с 23 баллами занимает последнюю, 12-ю строчку в таблице и рискует впервые в своей истории вылететь из КПЛ.