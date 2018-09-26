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19:48 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге Европы выиграл второй подряд матч

Футболисты киевского «Динамо» в гостях обыграли «Мариуполь» в перенесенном матче четвертого тура украинской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:0. Оба гола «Динамо» забило в первом тайме: на седьмой минуте с игры отличился словенский хавбек Беньямин Вербич, а на 24-й — пенальти реализовал полузащитник Виктор Цыганков.

С 20 очками «Динамо» идет на втором месте, уступая четыре балла донецкому «Шахтеру». На девятой строчке из 12 команд располагается «Мариуполь», у которого десять очков.

Для «Динамо» эта победа стала второй после неудачной серии из шести матчей, в которых случились четыре ничьи и два поражения.

Напомним, «Динамо» — один из соперников «Астаны» по группе К Лиги Европы, где также играют французский «Ренн» и чешский «Яблонец». В первом туре казахстанский клуб на 95-й минуте в гостях вырвал ничью у украинской команды.

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