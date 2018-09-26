Соперник «Астаны» по Лиге Европы выиграл второй подряд матч

Игра проходила сегодня, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:0. Оба гола «Динамо» забило в первом тайме: на седьмой минуте с игры отличился словенский хавбек Беньямин Вербич, а на 24-й — пенальти реализовал полузащитник Виктор Цыганков.

С 20 очками «Динамо» идет на втором месте, уступая четыре балла донецкому «Шахтеру». На девятой строчке из 12 команд располагается «Мариуполь», у которого десять очков.

Для «Динамо» эта победа стала второй после неудачной серии из шести матчей, в которых случились четыре ничьи и два поражения.