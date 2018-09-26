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19:46 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард «Палмейраса» устроил настоящее шоу, симулируя травму

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В матче чемпионата Бразилии между «Спорт Ресифи» и «Палмейрасом» форвард гостей Дейверсон проявил актерский талант, симулируя травму.

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В одном из игровых эпизодов Дейверсон упал, встал за пределами поля, а потом снова «нырнул», изображая боль. Увидев подбегающего арбитра, который собирался показать симулянту желтую карточку, Дейверсон резко почувствовал улучшение самочувствия.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Палмейрас» одержал победу со счетом 1:0.

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