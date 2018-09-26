Форвард «Палмейраса» устроил настоящее шоу, симулируя травму
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В матче чемпионата Бразилии между «Спорт Ресифи» и «Палмейрасом» форвард гостей Дейверсон проявил актерский талант, симулируя травму.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В матче чемпионата Бразилии между «Спорт Ресифи» и «Палмейрасом» форвард гостей Дейверсон проявил актерский талант, симулируя травму.
В одном из игровых эпизодов Дейверсон упал, встал за пределами поля, а потом снова «нырнул», изображая боль. Увидев подбегающего арбитра, который собирался показать симулянту желтую карточку, Дейверсон резко почувствовал улучшение самочувствия.
«Палмейрас» одержал победу со счетом 1:0.