Тренер «Астаны»: Четыре раза попали в перекладину. Наши нападающие должны были забивать
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал гостевую победу над «Атырау» в 27-м туре казахстанской
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал гостевую победу над «Атырау» в 27-м туре казахстанской
Игра завершилась со счетом 1:0, а победный гол на 87-й минуте с пенальти забил Алексей Щеткин.
— Было тяжелое поле,
— Удивил ли вас
— «Атырау» — очень крепкая, агрессивная и организованная команда, которая до конца сезона отберет очки у многих. Не думаю, что показывая такой футбол, «Атырау» может вылететь из
Также исход матча прокомментировал и главный тренер «Атырау» Виктор Кумыков, который остался доволен своей командой.
— Несмотря на то, что проиграли, мы провели хороший матч. К сожалению, не смогли забить. По остальным аспектам игры к ребятам нет претензий — они бились, дрались, делали все, что могли.
— На ваш взгляд «Атырау» сегодня смотрелся лучше, чем в матче с «Кызыл-Жар СК»?
— «Астана» — это чемпион страны и лучший клуб Казахстана. Никого не нужно настраивать на матч с этим соперником. Мы играли дома, и ребята хотели проявить себя.
Отметим, что «Астана» с 64 очками возглавляет таблицу и опережает «Кайрат» на семь баллов, а девятую строчку занимает «Атырау», у которого 28 очков.