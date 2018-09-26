Тренер «Астаны»: Четыре раза попали в перекладину. Наши нападающие должны были забивать

Игра завершилась со счетом 1:0, а победный гол на 87-й минуте с пенальти забил Алексей Щеткин.

— Было тяжелое поле, из-за чего пришлось больше играть за счет длинных передач, фланговых подач. Тем не менее мы создали очень много моментов, как в первом, так и во втором тайме — мяч за игру четыре раза попал в перекладину — которые наши нападающие должны были забивать. Сделай они это раньше — было бы легче. Но здесь стоит отметить и соперника, который показал очень организованный футбол. В итоге довели решение судьбы матча до последних минут. Слава богу, забили и выиграли очень важные три очка.

— Удивил ли вас чем-нибудь «Атырау»?

— «Атырау» — очень крепкая, агрессивная и организованная команда, которая до конца сезона отберет очки у многих. Не думаю, что показывая такой футбол, «Атырау» может вылететь из премьер-лиги.

Также исход матча прокомментировал и главный тренер «Атырау» Виктор Кумыков, который остался доволен своей командой.

— Несмотря на то, что проиграли, мы провели хороший матч. К сожалению, не смогли забить. По остальным аспектам игры к ребятам нет претензий — они бились, дрались, делали все, что могли.

— На ваш взгляд «Атырау» сегодня смотрелся лучше, чем в матче с «Кызыл-Жар СК»?

— «Астана» — это чемпион страны и лучший клуб Казахстана. Никого не нужно настраивать на матч с этим соперником. Мы играли дома, и ребята хотели проявить себя.