«Севилья» — «Реал»: Промес остался в запасе красно-белых
«Севилья» и «Реал» объявили составы на матч 6-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут нападающий андалусийцев Бен Йеддер и голкипер «королевского клуба» Тибо Куртуа.
«Севилья» и «Реал» объявили составы на матч 6-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут нападающий андалусийцев Бен Йеддер и голкипер «королевского клуба» Тибо Куртуа.
Запасные: Сориано, Меза, Нолито, Муриэль, Лассо, Промес, Гнаньон.
Запасные: Навас, Вальехо, Мариано, Васкес, Льоренте, Себальос, Винисиус.
Отметим, что «Реал» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, а «Севилья» — соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.