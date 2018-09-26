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23:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» — «Реал»: Промес остался в запасе красно-белых

«Севилья» и «Реал» объявили составы на матч 6-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут нападающий андалусийцев Бен Йеддер и голкипер «королевского клуба» Тибо Куртуа.

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Состав «Севильи»: Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес, Силва Бен Йеддер.

Запасные: Сориано, Меза, Нолито, Муриэль, Лассо, Промес, Гнаньон.

Состав «Реала»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Кроос, Модрич, Каземиру, Асенсио, Бензема, Бэйл.

Запасные: Навас, Вальехо, Мариано, Васкес, Льоренте, Себальос, Винисиус.

Отметим, что «Реал» является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, а «Севилья» — соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

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