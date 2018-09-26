«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании, проиграв «Леганесу»

Источник: AFP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Набил Эль-Жар (52-я минута) и Оскар (53), у проигравших отличился Филиппе Коутиньо (12). Для «Барселоны» это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, набрав 13 очков, столько же в активе у мадридского «Реала», который свой матч проведет позднее в среду. «Леганес», одержавший первую победу в турнире, с четырьмя очками идет 17-м.

В следующем туре «Барселона» 29 сентября примет «Атлетик», «Леганес» 30 сентября в гостях сыграет с «Бетисом».