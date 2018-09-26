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26 сентября, источник: ТАСС

«Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате Испании, проиграв «Леганесу»

ТАСС, 26 сентября. «Барселона» проиграла «Леганесу» со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Набил Эль-Жар (52-я минута) и Оскар (53), у проигравших отличился Филиппе Коутиньо (12). Для «Барселоны» это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, набрав 13 очков, столько же в активе у мадридского «Реала», который свой матч проведет позднее в среду. «Леганес», одержавший первую победу в турнире, с четырьмя очками идет 17-м.

В следующем туре «Барселона» 29 сентября примет «Атлетик», «Леганес» 30 сентября в гостях сыграет с «Бетисом».

Ранее в среду «Вильярреал» на выезде одержал крупную победу над «Атлетиком» — 3:0.

Леганес 2:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
26.09.2018, 21:00 основной раунд: 6-й тур Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Эрнесто Вальверде
Голы
52′ Набиль Эль-Жар (Х.К. Сильва) 10
53′ Оскар Родригес 27
7 Филиппе Коутинью (Л. Месси) 12′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Хонатан Кристиан Сильва 5
49′ Унаи Бустинса 3
Карнеро Рауль Гарсия 14
Родриго Тарин 28
40′ дель Мармоль Рубен Перес 21
90+2′ Юссеф Эн-Несири 26
86′ Набиль Эль-Жар 10
88′ Аллан Ньом 12
74′ Оскар Родригес 27
Херард Гумбау 6
82′ Микель Весга 23
Сабин Мерино 18
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 60′
4 Иван Ракитич
7 Филиппе Коутинью
5 Серхио Бускетс
10 Лионель Месси
24 Томас Фермален 70′ 64′
18 Жорди Альба
19 Мунир Эль-Хаддади 61′
9 Луис Суарес
11 Усман Дембеле 71′
14 Филипе Силва Малком
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
4 Угловые 5
15 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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