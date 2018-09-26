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26 сентября, источник: ТАСС

«Витесс» под руководством Слуцкого вышел в 1/16 финала Кубка Нидерландов

ТАСС, 26 сентября. «Витесс» одержал победу над клубом «Фолендам» со счетом 2:1 в гостевом матче 1/32 финала Кубка Нидерландов. Главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

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Источник: Reuters

В составе «Витесса» забитыми мячами отметились Майкель ван дер Верфф (15-я минута) и Уссама Дарфалу (42), у «Фолендама» отличился Ник Толь (84).

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа «Халл», в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.

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