Дортмундская «Боруссия» разгромила «Нюрнберг» — 7:0

Дортмундская «Боруссия» набрала 11 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Нюрнберг» (5) опустился на 14-ю строчку.

В параллельных матчах тура мёнхенгладбахская «Боруссия» на своём поле обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:1, «Майнц» и «Вольфсбург» не смогли выявить победителя в очной встрече (0:0), а «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Штутгарт» (2:0).