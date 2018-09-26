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26 сентября, источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Нюрнберг» — 7:0

В матче пятого тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Нюрнберг». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 7:0.

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Источник: AP 2018

Голами в составе дортмундцев отметились Якоб Ларсен, Ашраф Хакими, Мануэль Аканджи, Джейдон Санчо, Юлиан Вайгль и Марко Ройс, оформивший дубль.

Дортмундская «Боруссия» набрала 11 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Нюрнберг» (5) опустился на 14-ю строчку.

В параллельных матчах тура мёнхенгладбахская «Боруссия» на своём поле обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:1, «Майнц» и «Вольфсбург» не смогли выявить победителя в очной встрече (0:0), а «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Штутгарт» (2:0).

Боруссия Д 7:0
Первый тайм: 2:0
Нюрнберг
26.09.2018, 21:30 основной раунд: 5-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Люсьен Фавр Михаэль Келльнер
Голы
9′ Якоб Брун Ларсен (К. Пулишич) 34
32′ Марко Ройс (М. Филипп) 11
49′ Ашраф Хакими (М. Ройс) 5
58′ Марко Ройс (Я. Брун Ларсен) 11
74′ Мануэль Аканджи 16
85′ Джейдон Санчо (Т. Дилэйни) 7
88′ Юлиан Вайгль (Дж. Санчо) 33
Составы
Роман Бюрки 1
Дан-Аксель Загаду 2
Ашраф Хакими 5
Мануэль Аканджи 16
Марсель Шмельцер 29
Томас Дилэйни 6
Кристиан Пулишич 22
Максимиллиан Филипп 20
62′ Марко Ройс 11
Синдзи Кагава 23
62′ Аксель Витсель 28
Юлиан Вайгль 33
74′ Якоб Брун Ларсен 34
Джейдон Санчо 7
1 Фабиан Бредлов
22 Энрико Валентини
23 Тим Лайбольд
28 Лукас Мюль 33′
33 Георг Марграйттер
18 Ханно Беренс
29 Патрик Эррас
24 Виргил Мисидьян
8 Роберт Бауэр 62′
17 Эдуард Левен
14 Юя Кубо 86′ 1′
27 Матеус Перейра
35 Александр Фукс 70′
9 Микаэль Исхак
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 4
10 Удары в створ 1
4 Угловые 5
6 Фолы 10
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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