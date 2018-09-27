Голы Дибалы и Матюиди принесли «Ювентусу» победу над «Болоньей»
«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0.
«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0.
Нападающий туринской команды Пауло Дибала забил первый гол на 11-й минуте встречи. Через пять минут полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди упросил преимущество хозяев, заюив с подачи форварда Криштиану Роналду.
«Ювентус» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. «Болонья» (4) располагается на 18-й строчке. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Болонья» сыграет на своём поле с «Удинезе».
|Массимилиано Аллегри
|Филиппо Индзаги
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)