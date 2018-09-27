Голы Дибалы и Матюиди принесли «Ювентусу» победу над «Болоньей»

Нападающий туринской команды Пауло Дибала забил первый гол на 11-й минуте встречи. Через пять минут полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди упросил преимущество хозяев, заюив с подачи форварда Криштиану Роналду.

«Ювентус» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. «Болонья» (4) располагается на 18-й строчке. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Болонья» сыграет на своём поле с «Удинезе».