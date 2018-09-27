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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Дибалы и Матюиди принесли «Ювентусу» победу над «Болоньей»

«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0.

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Источник: Reuters

Нападающий туринской команды Пауло Дибала забил первый гол на 11-й минуте встречи. Через пять минут полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди упросил преимущество хозяев, заюив с подачи форварда Криштиану Роналду.

«Ювентус» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. «Болонья» (4) располагается на 18-й строчке. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Наполи», а «Болонья» сыграет на своём поле с «Удинезе».

Ювентус 2:0
Первый тайм: 2:0
Болонья
26.09.2018, 22:00 основной раунд: 6-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Филиппо Индзаги
Голы
11′ Пауло Дибала 10
16′ Блез Матюиди 14
Составы
Маттиа Перин 22
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
Жоау Канселу 20
Блез Матюиди 14
Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
86′ Андреа Барцальи 15
Алекс Сандру 12
33′ 64′ Миралем Пьянич 5
Эмре Джан 23
74′ 76′ Хуан Куадрадо 16
Федерико Бернардески 33
28 Лукаш Скорупски
6 Неуэн Пас 36′
15 Ибраима Мбай
23 Данилу Ларанжейра 67′
33 Артуро Калабрези 71′
8 Адам Надь
31 Блерим Джемаили
11 Ладислав Крейчи
35 Митчелл Дейкс 86′
7 Риккардо Орсолини
22 Маттиа Дестро 68′
9 Федерико Сантандер
91 Диего Фальчинелли 68′
30 Орджи Оквонково
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
3 Угловые 0
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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