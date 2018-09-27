«ПСЖ» разгромил «Реймс», Кавани оформил дубль
«ПСЖ» одержал победу над «Реймсом» в матче 7-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
«ПСЖ» одержал победу над «Реймсом» в матче 7-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Дубль в составе парижан оформил Эдинсон Кавани, по одному голу забили Неймар (с пенальти) и Тома Менье. За гостей отличился Ксавье Шавалерен.
«ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в этом сезоне французского чемпионата, набрал максимально возможное 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. В активе у «Реймса» 8 баллов, команда занимает 14-ю позицию.
|Томас Тухель
|Давид Гион
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)