«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Челси» в Кубке английской лиги

В составе победителей забитыми мячами отметились Эмерсон (79-я минута) и Эден Азар (85), у проигравших отличился Дэниел Старридж (58). Для «Ливерпуля» это поражение стало первым в сезоне во всех турнирах. В предыдущих матчах «Ливерпуль» одерживал победы.