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00:38 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Челси» в Кубке английской лиги

ТАСС, 27 сентября. «Челси» одержал победу на «Ливерпулем» со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

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Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Эмерсон (79-я минута) и Эден Азар (85), у проигравших отличился Дэниел Старридж (58). Для «Ливерпуля» это поражение стало первым в сезоне во всех турнирах. В предыдущих матчах «Ливерпуль» одерживал победы.

«Ливерпуль» и «Челси» 29 сентября проведут встречу седьмого тура чемпионата Англии, игра состоится в Лондоне.

Результаты других матчей дня:

  • «Арсенал» — «Брентфорд» — 3:1;.
  • «Вест Хэм» — «Маклсфилд» — 8:0;.
  • «Ноттингем Форест» — «Сток Сити» — 3:2;.
  • «Тоттенхэм» — «Уотфорд» — 2:2, по пенальти — 4:2.
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