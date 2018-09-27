«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Челси» в Кубке английской лиги
ТАСС, 27 сентября. «Челси» одержал победу на «Ливерпулем» со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
ТАСС, 27 сентября. «Челси» одержал победу на «Ливерпулем» со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эмерсон (79-я минута) и Эден Азар (85), у проигравших отличился Дэниел Старридж (58). Для «Ливерпуля» это поражение стало первым в сезоне во всех турнирах. В предыдущих матчах «Ливерпуль» одерживал победы.
«Ливерпуль» и «Челси» 29 сентября проведут встречу седьмого тура чемпионата Англии, игра состоится в Лондоне.
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