«Реал» проиграл «Севилье» и не смог воспользоваться потерей очков «Барселоны»

Источник: AP 2018

У победителей забитыми мячами отметились Андре Силва (17-я и 21-я минуты) и Виссам Бен Йеддер (39). Для «Реала» это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают второе место, имея в своем активе 13 очков и проигрывая «Барселоне» по дополнительным показателям. «Севилья» благодаря победе поднялась на четвертую строчку, набрав 10 очков.

29 сентября «Реал» примет «Атлетико», «Севилья» в следующем туре в гостях сыграет с «Эйбаром».