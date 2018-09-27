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01:33 (мск), источник: ТАСС

«Реал» проиграл «Севилье» и не смог воспользоваться потерей очков «Барселоны»

ТАСС, 27 сентября. «Реал» на выезде разгромно уступил «Севилье» со счетом 0:3 в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Мадридцы не смогли воспользоваться осечкой «Барселоны», которая ранее проиграла «Леганесу» — 1:2.

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Источник: AP 2018

У победителей забитыми мячами отметились Андре Силва (17-я и 21-я минуты) и Виссам Бен Йеддер (39). Для «Реала» это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают второе место, имея в своем активе 13 очков и проигрывая «Барселоне» по дополнительным показателям. «Севилья» благодаря победе поднялась на четвертую строчку, набрав 10 очков.

29 сентября «Реал» примет «Атлетико», «Севилья» в следующем туре в гостях сыграет с «Эйбаром».

В других матчах среды «Вильярреал» на выезде одержал крупную победу над «Атлетиком» — 3:0. «Барселона» проиграла «Леганесу» — 1:2. «Валенсия» дома сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.

Севилья 3:0
Первый тайм: 3:0
Реал
26.09.2018, 23:00 основной раунд: 6-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Хулен Лопетеги
Голы
17′ Андре Силва (Г. Хесус Навас) 12
21′ Андре Силва 12
39′ Виссам Бен Йеддер (Ф. Васкес) 9
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
Симон Кьер 4
Даниэл Каррису 6
Гонсалес Хесус Навас 16
79′ Пабло Сарабия 17
34′ Франко Васкес 22
Андре Силва 12
85′ Гильерме Арана 23
Нолито 8
74′ 90′ Эвер Банега 10
Роке Меса 7
69′ Виссам Бен Йеддер 9
Квинси Промес 21
25 Тибо Куртуа
12 Марселу
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос 64′
14 Каземиру
11 Гарет Бэйл 27′
20 Марко Асенсио
6 Фернандес Иглесиас Начо 59′
17 Лукас Васкес
10 Лука Модрич 70′ 65′
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема 59′
7 Мариано Диас 87′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 21
7 Удары в створ 3
5 Угловые 6
16 Фолы 12
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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