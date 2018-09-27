«Реал» проиграл «Севилье» и не смог воспользоваться потерей очков «Барселоны»

У победителей забитыми мячами отметились Андре Силва (17-я и 21-я минуты) и Виссам Бен Йеддер (39). Для «Реала» это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.
В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают второе место, имея в своем активе 13 очков и проигрывая «Барселоне» по дополнительным показателям. «Севилья» благодаря победе поднялась на четвертую строчку, набрав 10 очков.
29 сентября «Реал» примет «Атлетико», «Севилья» в следующем туре в гостях сыграет с «Эйбаром».
В других матчах среды «Вильярреал» на выезде одержал крупную победу над «Атлетиком» — 3:0. «Барселона» проиграла «Леганесу» — 1:2. «Валенсия» дома сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.