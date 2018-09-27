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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» показал лучший старт за 88 лет

«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче шестого тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0. Голами отметились Пауло Дибала и Блез Матюиди. Таким образом, туринский клуб продемонстрировал лучший старт сезона за 88 лет. Впервые с 1930 года бьянконери одержали семь побед в семи первых матчах.

«Ювентус» выиграл шесть стартовых матчей Серии А и одержал одну победу в групповом этапе Лиге чемпионов. В семи матчах команда Массимилиано Аллегри забила 15 голов и пропустила четыре.

Туринский клуб набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А.

Ювентус 2:0
Первый тайм: 2:0
Болонья
26.09.2018, 22:00 основной раунд: 6-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Филиппо Индзаги
Голы
11′ Пауло Дибала 10
16′ Блез Матюиди (Криштиану Роналду) 14
Составы
Маттиа Перин 22
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
Жоау Канселу 20
Блез Матюиди 14
Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
86′ Андреа Барцальи 15
Алекс Сандру 12
33′ 64′ Миралем Пьянич 5
Эмре Джан 23
74′ 76′ Хуан Куадрадо 16
Федерико Бернардески 33
28 Лукаш Скорупски
6 Неуэн Пас 36′
15 Ибраима Мбай
23 Данилу Ларанжейра 67′
33 Артуро Калабрези 71′
8 Адам Надь
31 Блерим Джемаили
11 Ладислав Крейчи
35 Митчелл Дейкс 86′
7 Риккардо Орсолини
22 Маттиа Дестро 68′
9 Федерико Сантандер
91 Диего Фальчинелли 68′
30 Орджи Оквонково
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
3 Угловые 0
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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