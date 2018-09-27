Победы лидеров, неуступчивый «Жетысу» и обидное поражение «Шахтера». Обзор 25-го тура КПЛ

Перенесенный 25-й тур чемпионата Казахстана по футболу выдался непростым для всех команд, к потерям очков были близки и лидеры КПЛ — «Астана» и «Кайрат», но им все-таки удалось избежать не нужных осечек, передает корреспондент Vesti.kz.

«Кайрат» провел хороший первый тайм против «Кайсара» в Кызылорде, забив два мяча хозяевам. Казалось, что алматинцы в дальнейшем спокойно доведут игру до логической победы, но после перерыва их было не узнать. Игра у гостей совершенно разладилась, вдобавок кызылординцы усилиями Владимира Аржанова один мяч отыграли на 51-й минуте. Причем не без помощи Стаса Покатилова, начудившего в очередном матче. Вратарь «Кайрата» и дальше действовал не совсем уверенно, кроме того, одноклубников по традиции подвел Елдос Ахметов, заработавший второе предупреждение за 14 минут до конца основного времени. Несмотря на это, подопечные Карлоса Феррера не без доли везения добились важной победы — 2:1, прервав этим самым серию из двух поражений подряд. Определенно алматинскому клубу необходимо что-то менять в своей игре, так как общекомандное движение вкупе с настроем футболистов оставляло желать лучшего. Так или иначе, «Кайрат» продолжает идти на втором месте, тогда как неудача не помешала «Кайсару» удержаться на седьмой строчке.

«Астана» после непростой победы над «Атырау» (1:0) в нефтяной столице сохранила семиочоквый отрыв от «Кайрата». Исход встречи решил гол Алексея Щеткина с пенальти на 87-й минуте. На «точку» судья указал после единоборства хорватского защитника «Атырау» Юре Обшивача и форварда сборной ДР Конго Жуниора Кабананги. Хотя астанчане должны были забивать намного раньше, но в одних эпизодах игроков подводила реализация, а в других атыраусцев спасал каркас ворот. Как бы то ни было, чемпион довел беспроигрышную серию до 13 игр, а футболисты Виктора Кумыкова остались на девятой позиции.

В Петропавловске местный «Кызыл-Жар СК» оказался сильнее соседа по турнирной таблице «Шахтера» (2:1). Исход матча решился во втором тайме, когда, собственно, и были забиты все мячи. Сначала хозяев вперед вывел Момоду Сисей, затем ответный мяч провел Геворг Наджарян. Игра, в общем-то, катилась в ничейную гавань, но на 90-й минуте вышедший на замену Ельмар Набиев принес североказахстанцам важную победу, позволившую им закрепиться на десятом месте и на три очка развить отрыв от идущих следом карагандинцев. Для «горняков» будет непросто отстоять прописку в премьер-лиге, хоть четыре из оставшихся семи игр чемпионата проведут на своем поле. Ведь впереди их ожидают такие соперники, как «Актобе», «Ордабасы», «Астана», «Кайрат». Будет чудом, если им удастся выпутаться из этой нелегкой турнирной ситуации.

Кстати, «Ордабасы» разошелся миром с «Жетысу» в Талдыкоргане (1:1). Пусть шымкентцы первыми открыли счет, но впоследствии были близки к поражению, поскольку семиреченцы не только отыгрались с пенальти во второй 45-минутке, но и создали серьезное давление у ворот Жасура Нарзикулова. В одном из моментов хорошая реакция кипера спасла гостей от неприятностей. Впрочем, «Ордабасы» и в предыдущих турах не впечатлял, в связи с чем неудивителен тот факт, что скатился уже на шестое место. Талдыкорганцы в свою очередь удержались на четвертой строчке.

«Акжайык» оказал серьезную конкуренцию «Тоболу», но не более. Уральцы решающий мяч пропустили на 81-й минуте и потерпели второе поражение подряд на своем поле, расположившись на восьмом месте. При этом слабо верится в возможный вылет из КПЛ футболистов Сергея Зайцева, так как в последующих турах они встретятся с равными по силам соперниками. Между тем костанайцы не должны слететь с призовой тройки, как-никак ближайшего преследователя «Жетысу» опережают на шесть пунктов.

Самый поздний матч в туре был проведен в Актобе между одноименным клубом и «Иртышом». В прошлом поединке павлодарцам посчастливилось прервать безвыигрышную серию из 12 игр, но в этот раз капитулировали перед «красно-белыми» (0:2). Как результат, не смогли покинуть подвал таблицы, а впереди их ожидает упорная борьба за выживание. Актюбинцы же с шестой строчки поднялись на пятую.