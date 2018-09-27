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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар намазался кремом во время матча и стал мишенью для насмешек

Нападающий парижского ПСЖ Неймар намазал лицо кремом в перерыве матча с «Реймсом» и попал на видео.

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Источник: AFP 2018
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«Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин? Звезда ПСЖ Неймар позаботился о своем лице в перерыве», — отмечается в посте.

Пользователи сети принялись подшучивать над футболистом в комментариях. «Ким Кардашьян от футбола», — поиронизировал один. «Кекс? Пирог? Кокаин?», — посмеялся другой. «Он скорее рекламный мальчик, нежели футболист. Ему больше пристало заботиться о лице», — раскритиковал игрока третий юзер.

Матч 7-го тура чемпионата Франции ПСЖ — «Реймс» состоялся 26 сентября в Париже и завершился победой первой команды со счетом 4:1. Неймар забил один гол с пенальти.

ПСЖ 4:1
Первый тайм: 3:1
Реймс
26.09.2018, 22:00 основной раунд: 7-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Давид Гион
Голы
5′ Эдинсон Кавани 9
24′ Неймар 10
44′ Эдинсон Кавани 9
55′ Тома Менье 12
7 Ксавье Шавалерен 2′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Марко Верратти 6
Стенли Нсоки 34
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
Мусса Диаби 27
23′ Колен Дагба 34
Тома Менье 12
59′ Юлиан Дракслер 23
Кристофер Нкунку 24
66′ Адриен Рабьо 25
Анхель Ди Мария 11
16 Эдуар Менди
2 Бьорн Энгелс
3 Гислен Конан
5 Юнис Абдельхамид
15 Ромен Метанир
7 Ксавье Шавалерен
17 Али Ндом
11 Олувасейи Оджо
4 Жак-Алексис Ромао 81′ 39′
26 Нолан Мбемба
12 Пабло Чаваррия 69′
24 Матье Кафаро
18 Реми Уден 63′
13 Ассан Камара
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
8 Угловые 4
12 Фолы 13
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
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