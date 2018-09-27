Неймар намазался кремом во время матча и стал мишенью для насмешек

Источник: AFP 2018

«Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин? Звезда ПСЖ Неймар позаботился о своем лице в перерыве», — отмечается в посте.

Пользователи сети принялись подшучивать над футболистом в комментариях. «Ким Кардашьян от футбола», — поиронизировал один. «Кекс? Пирог? Кокаин?», — посмеялся другой. «Он скорее рекламный мальчик, нежели футболист. Ему больше пристало заботиться о лице», — раскритиковал игрока третий юзер.