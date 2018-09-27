Тотти рассказал о драке со Спаллетти

— Когда в раздевалку зашел последний игрок, Спаллетти хлопнул дверью и начал кричать, — приводит отрывок из книги Тотти Football Italia. — Он сказал мне: «Достаточно. Ты притворяешься лидером. Тебе нужно уйти. Ты играешь в карты, несмотря на мой запрет. Ты меня достал».