Тотти рассказал о драке со Спаллетти

— Когда в раздевалку зашел последний игрок, Спаллетти хлопнул дверью и начал кричать, — приводит отрывок из книги Тотти Football Italia. — Он сказал мне: «Достаточно. Ты притворяешься лидером. Тебе нужно уйти. Ты играешь в карты, несмотря на мой запрет. Ты меня достал».
Он прокричал это максимально громко. Затем нас разнимали четыре человека. С этого момента наши отношения закончены.
Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. В составе римского клуба он становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок этой страны.