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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тотти рассказал о драке со Спаллетти

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римлян Лучано Спаллетти в 2016 году.

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Источник: AP 2018

— Когда в раздевалку зашел последний игрок, Спаллетти хлопнул дверью и начал кричать, — приводит отрывок из книги Тотти Football Italia. — Он сказал мне: «Достаточно. Ты притворяешься лидером. Тебе нужно уйти. Ты играешь в карты, несмотря на мой запрет. Ты меня достал».

Он прокричал это максимально громко. Затем нас разнимали четыре человека. С этого момента наши отношения закончены.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. В составе римского клуба он становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок этой страны.

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