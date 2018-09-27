Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Сассуоло0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Тамбов1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Бетис
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К0
Краснодар2
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Чех пошутил над своим образом со шлемом в футбольном симуляторе

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пошутил над своим образом в футбольном симуляторе.

Наверх

Скриншоты из видеоигры с футболистом, который присутствует на официальных переговорах в своём знаменитом игровом шлеме, стали объектом многочисленных мемов в соцсетях. Не упустил возможности пошутить над недоработкой разработчиков игры и сам Чех.

«Это неправда, ребята… Я бы надел галстук», — написал Чех в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2006 году Чех, который тогда выступал за «Челси», в матче с «Редингом» получил серьёзную черепно-мозговую травму после удара коленом в висок от форварда соперника Стивена Харта. Голкипер смог восстановиться от травмы и продолжить карьеру, но с тех пор выходит на поле в регбийном шлеме.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Макгрегор рассказал, как уничтожит Хабиба!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Россия снова примет ЧМ по хоккею: что об этом нужно знать
Российские волейболисты проиграли США и остались без медалей ЧМ
Сколько стоит бой Конор — Хабиб? Считаем деньги
Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе
Черчесов прокомментировал выбор Германии хозяйкой ЧЕ по футболу
«Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Авангард»
ЦСКА играет со «Спартаком» в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь