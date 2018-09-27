Чех пошутил над своим образом со шлемом в футбольном симуляторе
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пошутил над своим образом в футбольном симуляторе.
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пошутил над своим образом в футбольном симуляторе.
Скриншоты из видеоигры с футболистом, который присутствует на официальных переговорах в своём знаменитом игровом шлеме, стали объектом многочисленных мемов в соцсетях. Не упустил возможности пошутить над недоработкой разработчиков игры и сам Чех.
«Это неправда, ребята… Я бы надел галстук», — написал Чех в своём «твиттере».
В 2006 году Чех, который тогда выступал за «Челси», в матче с «Редингом» получил серьёзную