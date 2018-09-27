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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Интрига сохраняется»: полузащитник «Астаны» высказался о чемпионской гонке с «Кайратом»

Полузащитник «Астаны» Иван Маевский прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Атырау» (1:0), а также рассказал о ходе подготовки к предстоящей встрече с «Жетысу», передает KazFootball.kz.

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— Получилась очень тяжелая игра. Все-таки, у нас плотный график — играем каждые три дня. «Атырау» — очень организованная, дисциплинированная команда. Самое главное, добились победы и увезли три очка, создавали достаточное количество моментов, но с завершением все-таки у нас какие-то проблемы присутствуют. Хотелось бы, чтобы нападающие начали забивать не один, не два гола, а больше и почувствовали уверенность.

— Насколько было тяжело играть после матча в Киеве и дальнего перелета?

— Конечно, было тяжело. Но все же сейчас у нас длинная скамейка, достаточно футболистов. Тренеры производят ротацию. В принципе с этим проблем не почувствовали. Главное настроиться головой. Но все же приходилось бороться с соперником, с полем, потому что качество поля все-таки было далеко от идеального. Самое главное, выполнили установку тренера и заработали три очка.

— «Кайрат» в одном из матчей потерял очки с «Жетысу». Уже чувствуется вкус чемпионства?

— Конечно, нет, интрига сохраняется. У нас еще семь игр впереди и личная встреча с «Кайратом». Расслабляться ни в коем случае нельзя. Да, «Кайрат» неожиданно потерял очки. Если где-то расслабишься, то же самое может произойти и с тобой. Поэтому, однозначно никакой расслабленности нет. Сейчас готовимся к следующей игре. Уже через три дня серьезный матч с серьезным соперником. «Жетысу» показывает хорошую игру, обыграли «Кайрат». Нас ожидает тяжелый поединок.

— Через неделю уже матч с французским «Ренном». Какие ожидания?

— Сначала отыграем все матчи в Чемпионате, а потом, с понедельника, думаю, начнем подготовку. Пока об этой игре никто не думает, все мысли только о матче с «Жетысу».

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