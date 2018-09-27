«Интрига сохраняется»: полузащитник «Астаны» высказался о чемпионской гонке с «Кайратом»
Полузащитник «Астаны» Иван Маевский прокомментировал матч 25-го тура
Полузащитник «Астаны» Иван Маевский прокомментировал матч 25-го тура
— Получилась очень тяжелая игра.
— Насколько было тяжело играть после матча в Киеве и дальнего перелета?
— Конечно, было тяжело. Но все же сейчас у нас длинная скамейка, достаточно футболистов. Тренеры производят ротацию. В принципе с этим проблем не почувствовали. Главное настроиться головой. Но все же приходилось бороться с соперником, с полем, потому что качество поля
— «Кайрат» в одном из матчей потерял очки с «Жетысу». Уже чувствуется вкус чемпионства?
— Конечно, нет, интрига сохраняется. У нас еще семь игр впереди и личная встреча с «Кайратом». Расслабляться ни в коем случае нельзя. Да, «Кайрат» неожиданно потерял очки. Если
— Через неделю уже матч с французским «Ренном». Какие ожидания?
— Сначала отыграем все матчи в Чемпионате, а потом, с понедельника, думаю, начнем подготовку. Пока об этой игре никто не думает, все мысли только о матче с «Жетысу».