Инс: Фергюсон не позволил бы превратить «МЮ» в посмешище из-за поведения Погба

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«Если бы такая ситуация произошла при сэре Алексе Фергюсоне, он сразу сказал бы: «Погба уходит. Избавьтесь от него сейчас». Он бы не позволил превратить команду в посмешище из-за поведения Поля.

Думаю, его судьба уже решена и он покинет клуб в январе. Говорят, что Жозе Моуринью уйдёт раньше, но вряд ли Эд Вудворд это допустит. В таком случае он позволит игроку стать важнее тренера и остальной команды.

Фергюсон запретил бы Погба общаться с прессой. Его высказывания только повышают интерес со стороны СМИ и делают ситуацию ещё хуже. При сэре Алексе Поль бы ничего не сказал после матча с «Вулверхэмптоном». То, что он сейчас делает, — просто цирк.