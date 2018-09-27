Инс: Фергюсон не позволил бы превратить «МЮ» в посмешище из-за поведения Погба
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс считает, что полузащитник Поль Погба проведёт вторую половину нынешнего сезона в другой команде.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс считает, что полузащитник Поль Погба проведёт вторую половину нынешнего сезона в другой команде.
«Если бы такая ситуация произошла при сэре Алексе Фергюсоне, он сразу сказал бы: «Погба уходит. Избавьтесь от него сейчас». Он бы не позволил превратить команду в посмешище
Думаю, его судьба уже решена и он покинет клуб в январе. Говорят, что Жозе Моуринью уйдёт раньше, но вряд ли Эд Вудворд это допустит. В таком случае он позволит игроку стать важнее тренера и остальной команды.
Фергюсон запретил бы Погба общаться с прессой. Его высказывания только повышают интерес со стороны СМИ и делают ситуацию ещё хуже. При сэре Алексе Поль бы ничего не сказал после матча с «Вулверхэмптоном». То, что он сейчас делает, — просто цирк.
Если бы Погба играл на 10 из 10 каждую неделю, всегда выкладывался на поле и был последовательным, то, возможно, у него было бы больше оснований плохо высказываться о «Манчестер Юнайтед». Но он так не играет. Поль позволил своей личной вендетте с Моуринью взять верх над футболом, — приводит слова Инса Goal.