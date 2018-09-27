«Я не смотрел ни одного матча «Арсенала»: Арсен Венгер больше не «канонир»
Французскому тренеру интереснее рисовать.
Французскому тренеру интереснее рисовать.
В 36-м туре прошлого сезона АПЛ «Арсенал» на «Эмирейтс» избивал «Бернли». Избивал до полусмерти — в боксе бой бы давно оставили за «явным преимуществом». Но «Бернли» 6 мая 2018-го не
Шоу в честь Арсена Венгера.
Это был последний домашний матч французского тренера во главе «Арсенала». Венгер проработал в лондонском клубе… 22 года. Дикая в принципе и абсолютно дичайшая для современного футбола цифра. «Я навсегда останусь болельщиком “Арсенала”. “Арсенал” — это моя жизнь», — сказал на прощание растроганный Венгер растроганным болельщикам «канониров».
Но, кажется, Венгеру просто надоело. Официально покинув любимую работу, Арсен про нее почти не вспоминает. Француз не давал больших интервью после ухода на пенсию, но три дня назад засветился на церемонии вручения призов ФИФА. Собственно, именно Венгер наградил соотечественника Дидье Дешама — коуч сборной Франции ожидаемо стал лучшим в 2018-м году.
Помимо звезд футбола, на церемонии были и простые болельщики. Ну, не совсем простые — 20-летний фанат «Арсенала» Нил Моран дружит с Дидье Дрогба и попросил того провести его в лондонский Royal Festival Hall, где Луку Модрича и признали самым крутым футболистом 2018-го.
С помощью ивуарийской легенды Моран и правда попал в окружение кумиров, сообщает The Telegraph. Главное, что успел сделать англичанин, — немного поговорить о футболе с любимым тренером любимой команды. Правда, оказалось, Венгер не
«Что я думаю о трансферах “Арсенала”? Мне тяжело судить, я же не смотрел ни одного матча команды в этом сезоне. Честно, я путешествую и занимаюсь рисованием. Пока мне не до футбола», — сказал Арсен шокированному болельщику.
Выходит, Венгер не сдержал обещание — он больше не болельщик «Арсенала». Ну, по крайней мере, «пока».
После ухода Венгера новым коучем «Арсенала» стал бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери.
Он потратил на трансферы 80 миллионов евро. Самый дорогой новичок — 30-миллионный опорник Лукас Торрейра из «Сампдории».
«Арсенал» без Венгера стартовал в АПЛ с двух поражений подряд: от «Челси» и «Манчестер Сити». Но потом команда Эмери выиграла четыре встречи подряд. Сейчас «Арсенал» — шестой в таблице АПЛ.