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27 сентября, источник: Чемпионат.com

Дани Алвес: «Реал» стал более опасным соперником после ухода Роналду

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, который ныне выступает в «ПСЖ», выразил мнение, что «Реал» стал более опасным соперником после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду.

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Источник: AFP 2018

«Вопреки общему мнению, считаю, что «Реал» без Роналду стал сильнее как команда. Противостоять мадридцам теперь немного сложнее, чем раньше. Раньше тоже было трудно, но много внимания уделялось Роналду. Сейчас же «Реал» стал более опасным соперником —во всяком случае исходя из того, как я вижу и понимаю футбол. Роналду является большой потерей для мадридцев, но «Реал» остаётся «Реалом», — приводит слова Алвеса The Sun.

Напомним, что Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» летом. Сумма трансфера португальского футболиста составила € 112 млн.

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