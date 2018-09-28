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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Тотти: Я ненавидел Недведа, он был нытиком, падал и взлетал на 10 метров

Легенда «Ромы» Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о соперничестве с Павлом Недведом, вспомнив матч чемпионата мира 2006 года Италии с Чехией на групповом этапе.

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Источник: AFP 2018

«В тот день Недвед был в неотразимой форме, мне больно это говорить, потому что я никогда не выносил его на поле. Павел был ужасным нытиком. Вы задели его, и он взлетел на 10 метров. Это заставляло вас хотеть ударить его. Но, чёрт возьми, он был хорош. Он был настолько хорош, что в этой игре Буффону пришлось совершить три или четыре суперсейва.

Никогда не скрывал, что ненавижу его как игрока, но должен отдать ему должное за то, что он был очень добр ко мне в первый раз, когда мы встретились в Монте-Карло. Недвед подошёл и спросил, каково это — закончить свою игровую карьеру, — приводит Football Italia отрывок из автобиографии Тотти.

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