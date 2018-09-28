Тотти: Я ненавидел Недведа, он был нытиком, падал и взлетал на 10 метров

«В тот день Недвед был в неотразимой форме, мне больно это говорить, потому что я никогда не выносил его на поле. Павел был ужасным нытиком. Вы задели его, и он взлетел на 10 метров. Это заставляло вас хотеть ударить его. Но, чёрт возьми, он был хорош. Он был настолько хорош, что в этой игре Буффону пришлось совершить три или четыре суперсейва.