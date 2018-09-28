Тотти: Я ненавидел Недведа, он был нытиком, падал и взлетал на 10 метров
Легенда «Ромы» Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о соперничестве с Павлом Недведом, вспомнив матч чемпионата мира 2006 года Италии с Чехией на групповом этапе.
Легенда «Ромы» Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о соперничестве с Павлом Недведом, вспомнив матч чемпионата мира 2006 года Италии с Чехией на групповом этапе.
«В тот день Недвед был в неотразимой форме, мне больно это говорить, потому что я никогда не выносил его на поле. Павел был ужасным нытиком. Вы задели его, и он взлетел на 10 метров. Это заставляло вас хотеть ударить его. Но, чёрт возьми, он был хорош. Он был настолько хорош, что в этой игре Буффону пришлось совершить три или четыре суперсейва.
Никогда не скрывал, что ненавижу его как игрока, но должен отдать ему должное за то, что он был очень добр ко мне в первый раз, когда мы встретились в