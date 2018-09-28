Безумная суббота. 4 матча, которые вы не имеете права пропустить

Источник: AFP 2018

«Челси» — «Ливерпуль»

Футбол Англия 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 19:30 Челси - Ливерпуль -

Никогда в своей истории «Ливерпуль» не стартовал так хорошо! В начале сезона красные одержали 7 побед подряд (6 — в чемпионате, 1 — в Лиге чемпионов) и подходят к гостевому матчу с «Челси» без очковых потерь. У синих с новым тренером Сарри дела тоже в порядке. В прошлом туре случилась первая осечка в виде ничьей с «Вест Хэмом», но и 16 очков в 6 матчах — отличный улов для итальянского тренера.

Помимо прочих интриг любопытным представляется дуэль двух самых дорогих вратарей планеты. Этим летом «Ливерпуль» установил рекорд трансферов для игроков этого амплуа, купив у «Ромы» 25-летнего бразильца Алиссона за 62,5 млн евро. Достижение было перебито довольно быстро: «Челси» заплатил за 23-летнего испанца Кепу 80 млн. Алиссон уже успел допустить ляп, пустившись в авантюрный дриблинг в игре с «Лестером», но в целом бразилец подтверждает реноме одного из лучших в мире.

На этой неделе «Ливерпуль» и «Челси» уже успели сыграть друг с другом в Кубке лиги. На «Энфилде» команда Клоппа потерпела первое поражение в сезоне, уступив 1:2, но большую часть встречи красные провели без своего супертрио. Если Мане играл с первых минут, то Фирмино и Салах появились на поле только ближе к концу. В субботу вечером все сильнейшие выйдут в старте. Не пропустите прямую трансляцию в эфире «Матч ТВ» и на нашем сайте!

«Рома» — «Лацио»

Футбол Италия 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 16:00 Рома - Лацио -

Оба столичных клуба сложно считать реальными претендентами на чемпионство, но это не лишает римское дерби неповторимого шарма. Полные трибуны «Олимпико», яркие перфомансы тиффози, страсть на поле — все это неотъемлемые атрибуты старинного противостояния.

«Рому» на старте сезона прилично колбасит: 2 ничьи и 2 поражения в первых 6 турах породили слухи об отставке Эусебио Ди Франческо, которого минувшей весной в Риме носили на руках после сенсационной победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Разгром аутсайдера «Фрозиноне» (4:0) на этой неделе немного поднял акции главного тренера, но в случае поражения от принципиального соперника ему вполне могут указать на дверь.

«Лацио» на старте календарь уготовил свидания с «Наполи» и «Ювентусом». Два поражения от фаворитов ничуть не смутили «орлов», которые затем выдали серию из четырех побед. В полном порядке Чиро Иммобиле, на его счету три гола. Поддержку форварду оказывает мощная группа полузащиты, где выделяется один из главных талантов Европы Милинкович-Савич. В Дерби Вечного города не бывает фаворитов, но огонь на поле и трибунах гарантирован.

«Ювентус» — «Наполи»

Футбол Италия 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 19:00 Ювентус - Наполи -

Римская труппа в субботу выступит на разогреве у главного действа. В прошлом сезоне «Наполи» до последнего сражался с жадным до побед «Ювентусом», но помешать тому в шестой раз подряд выиграть скудетто так и не сумел. В полном порядке фавориты и в новом чемпионате. «Юве» стабильно набирает очки (6 побед в 6 матчах), Роналду потихоньку набирает форму. На счету португальца уже три гола в серии А, он лучший бомбардир команды.

После ухода Маурицио Сарри «Наполи» и не думал разваливаться. У опытного Карло Анчелотти пока все получается, если вынести за скобки неожиданный разгром в Генуе от «Сампдории» и ничью с «Цвеной Звездой» в Лиге чемпионов. В атаке у южан блистает малыш Инсинье, который в новом сезоне обещает выйти на новый уровень.

Домашняя арена «Юве» долгое время была проклятым местом для «Наполи». Начиная с 2009 года неаполитанцы в матчах серии А потерпели в Турине шесть поражений и лишь дважды сыграли вничью. Безвыигрышная серия была прервана в апреле 2018-го. Комплекс «Ювентус Стэдиум» снят?

«Реал» — «Атлетико»

Футбол Испания 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 21:45 Реал - Атлетико -

От футбольных деликатесов в субботу может случиться заворот кишок, но отказать себе в десерте в виде мадридского дерби никак нельзя. На этой неделе «Реал» неплохо потрепали в Севилье, где команда Хулена Лопетеги нарвалась на разгром — 0:3, а будь менее расточительны андалусийцы во втором тайме, дело и вовсе могло завершиться форменным скандалом. Перед субботней корридой королевские быки хорошо разозлены, но напротив них опытный тореадор.

«Атлетико» Диего Симеоне со скрипом входил в сезон, сумев в первых четырех матчах набрать лишь пять очков, но в последние две недели «матрасники» только побеждают. И в Ла Лиге, в Лиге чемпионов. Команда поднялась уже на третье место и к дерби на «Сантьяго Бернабеу» подходит, уступая «Барсе» и «Реалу» лишь два очка.