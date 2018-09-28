Директор «Кайсара» оштрафован за нецензурную брань в адрес судей

Чемпионат Республики Казахстан, ХXVII тур

«Кайсар» — «Шахтер»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Кайсар» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Кайсар» оплатить штраф до 27 октября2018 года.

«Жетысу» — «Кайрат»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на Футбольный клуб «Кайрат», наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Кайрат» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

Чемпионат Республики Казахстан, перенесенная игра ХXV тура

«Жетысу» — «Ордабасы»

За нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента ассистента главного тренера футбольного клуба «Ордабасы» Гиорги Чихрадзе дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 27 сентября 2018 года.

«Кайсар» — «Кайрат»

За нецензурную брань в адрес судейской бригады, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на директора футбольного клуба «Кайсар» Серика Досманбетова наложить штраф в размере в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Серику Досманбетову оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

Первенство Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги, ХXVIII тур

«Каспий» — «Кайрат А»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выбросе с трибуны пластиковых бутылок, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Каспий» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 (двести сорок тысяч пятьсот) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Каспий» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

Первенство Республики Казахстан среди клубов Второй Лиги, ХХXV тур

«Кайсар М» — «Кайрат М»

За неспортивное поведение, выразившееся в агрессивном поведении — ударе соперника рукой после остановки игры, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кайрат М» Рустама Эмирова дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 22 сентября 2018 года.

«Аксу» — «Алтай М»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на Футбольный клуб «Аксу» наложить штраф в размере 30 МРП, что составляет 72 150 (семьдесят две тысячи сто пятьдесят) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Аксу» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

Первенство Республики Казахстан среди клубов Второй Лиги, ХХXVI тур

«Акжайык М» — «Окжетпес М»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на Футбольный клуб «Окжетпес» наложить штраф в размере 30 МРП, что составляет 72 150 (семьдесят две тысячи сто пятьдесят) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Окжетпес» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

За нарушение подпунктов 5.22.4, 5.22.5 пункта 5.22 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй Лиги на 2018 год, выразившееся в опоздании пожарной машины на матч, отъезде машины скорой помощи во время матча (отсутствовала более 30 минут), в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента (приложение № 2 к Дисциплинарному регламенту) на Футбольный клуб «Акжайык» наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 120 250 (сто двадцать тысяч двести пятьдесят) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). ФК «Акжайык» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

За неспортивное поведение, выразившееся в агрессивном поведении — ударе соперника ногой с использованием чрезмерной силы во время матча, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Акжайык М» Шынгыса Сапарбекулы дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 25 сентября 2018 года.

«Актобе М» — «ОСДЮСШОР-Жас Ұлан»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении шести игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на «ОСДЮСШОР-Жас Ұлан» наложить штраф в размере 30 МРП, что составляет 72 150 (семьдесят две тысячи сто пятьдесят) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). «ОСДЮСШОР-Жас Ұлан» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

«Атырау М» — «Кызыл-жар СК М»

За неспортивное поведение, выразившееся в грубой игре с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Атырау М» Сабита Тастанбекова дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 25 сентября 2018 года.

«Астана М» — «Рузаевка»

За нарушение пункта 4 статьи 12 Дисциплинарного регламента, выразившееся в неправомерном участии в матче игрока команды «Рузаевка» Ислама Иминова, в соответствии со статьей 51 Дисциплинарного регламента на Футбольный клуб «Рузаевка» наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 120 250 (сто двадцать тысяч двести пятьдесят) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб «Рузаевка» оплатить штраф до 27 октября 2018 года.

В соответствии со статьей 23 Дисциплинарного регламента аннулировать результат матча между командами «Астана М» и «Рузаевка».

Присудить поражение команде «Рузаевка» в игре ХХXVI тура Первенства Республики Казахстан среди команд Второй Лиги, состоявшейся 24 сентября 2018 года.

В соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента считать команду «Рузаевка» проигравшей матч со счетом 0:3.