Белорусская федерация футбола оштрафована на 3 тыс евро за поведение болельщиков

Делегат УЕФА зафиксировал противоправные действия болельщиков в ходе выездной игры белорусской команды в Кишиневе 11 сентября.

«Сегодня в Дом футбола поступило уведомление о том, что по итогам заседания контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА от 27 сентября … было принято решение применить в отношении ассоциации “Белорусская федерация футбола” дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 3000 евро за использование на гостевом фанатском секторе пиротехнических изделий в ходе матча Лиги наций УЕФА с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси», — говорится в сообщении на сайте АБФФ.

Отмечается, что это решение вынесено в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Дисциплинарного кодекса УЕФА.

«В преддверии предстоящих домашних матчей Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы, которые состоятся в Минске 12 и 15 октября, АБФФ убедительно просит болельщиков не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка», — отмечается в сообщении.