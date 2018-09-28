Белорусская федерация футбола оштрафована на 3 тыс евро за поведение болельщиков

Делегат УЕФА зафиксировал противоправные действия болельщиков в ходе выездной игры белорусской команды в Кишиневе 11 сентября.
«Сегодня в Дом футбола поступило уведомление о том, что по итогам заседания контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА от 27 сентября … было принято решение применить в отношении ассоциации “Белорусская федерация футбола” дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 3000 евро за использование на гостевом фанатском секторе пиротехнических изделий в ходе матча Лиги наций УЕФА с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси», — говорится в сообщении на сайте АБФФ.
Отмечается, что это решение вынесено в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Дисциплинарного кодекса УЕФА.
«В преддверии предстоящих домашних матчей Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы, которые состоятся в Минске 12 и 15 октября, АБФФ убедительно просит болельщиков не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка», — отмечается в сообщении.
Ранее АБФФ уже обращалась к болельщикам с призывом не выкрикивать на матчах политических речевок и не использовать пиротехнических изделий, поскольку это запрещено УЕФА и грозит санкциями. Одно из таких обращений было опубликовано на сайте ассоциации с учетом ситуации, которая сложилась восьмого сентября на стадионе «Динамо» во время первого домашнего матча сборной Белоруссии по футболу в Лиге наций УЕФА против Сан-Марино.