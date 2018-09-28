Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Карпаты
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
27.09
Жирона0
Бетис1
Все события
Фоторепортажи
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
16Как Санкт-Петербург принимал чемпионат мира по хоккею
15:40 (мск), источник: Р-Спорт

Белорусская федерация футбола оштрафована на 3 тыс евро за поведение болельщиков

МИНСК, 28 сен — РИА Новости. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) оштрафована на три тысячи евро за использование пиротехнических изделий во время матча Лиги наций УЕФА с участием национальных сборных Молдавии и Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба АБФФ.

Наверх

Делегат УЕФА зафиксировал противоправные действия болельщиков в ходе выездной игры белорусской команды в Кишиневе 11 сентября.

«Сегодня в Дом футбола поступило уведомление о том, что по итогам заседания контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА от 27 сентября … было принято решение применить в отношении ассоциации “Белорусская федерация футбола” дисциплинарное наказание в виде штрафа в размере 3000 евро за использование на гостевом фанатском секторе пиротехнических изделий в ходе матча Лиги наций УЕФА с участием национальных сборных Молдовы и Беларуси», — говорится в сообщении на сайте АБФФ.

Отмечается, что это решение вынесено в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Дисциплинарного кодекса УЕФА.

«В преддверии предстоящих домашних матчей Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы, которые состоятся в Минске 12 и 15 октября, АБФФ убедительно просит болельщиков не нарушать положения Дисциплинарного кодекса УЕФА, а также соблюдать правила общественного порядка», — отмечается в сообщении.

Ранее АБФФ уже обращалась к болельщикам с призывом не выкрикивать на матчах политических речевок и не использовать пиротехнических изделий, поскольку это запрещено УЕФА и грозит санкциями. Одно из таких обращений было опубликовано на сайте ассоциации с учетом ситуации, которая сложилась восьмого сентября на стадионе «Динамо» во время первого домашнего матча сборной Белоруссии по футболу в Лиге наций УЕФА против Сан-Марино.

Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Самая яркая футбольная судья России. Неужели она уйдет из спорта?
Супруга Дзагоева прокомментировала слухи о расставании с мужем
Чемпионат мира вернется в Питер. Главное не звать 14 энхаэловцев
«Ястребы» не устоят в Питере. Интриги дня КХЛ
Безумная суббота. 4 матча, которые вы не имеете права пропустить
Федун представил проект реформы российского футбола
Как Сироткину не провалиться в Сочи. Советы российскому пилоту
Сколько заработает ЦСКА за счет переезда в «Лужники» на матчи ЛЧ
«Мерседес» попробует продлить победную серию на Гран-при России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь