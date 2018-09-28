СМИ: Юмтити получил травму колена и пропустит три ближайших матча

По данным источника, французский защитник «Барселоны» испытывал дискомфорт в колене еще с чемпионата мира, который прошел летом в России. Перед тренировкой в пятницу болевые ощущения у игрока усилились, и он не смог принять участия в занятии. Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», Юмтити абсолютно точно не примет участия в субботнем матче чемпионата Испании против «Атлетика».