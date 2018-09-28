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17:13 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Юмтити получил травму колена и пропустит три ближайших матча

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Барселона» Самюэль Юмтити получил травму колена и пропустит ближайшие три матча команды, сообщает As.

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Источник: Reuters

По данным источника, французский защитник «Барселоны» испытывал дискомфорт в колене еще с чемпионата мира, который прошел летом в России. Перед тренировкой в пятницу болевые ощущения у игрока усилились, и он не смог принять участия в занятии. Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», Юмтити абсолютно точно не примет участия в субботнем матче чемпионата Испании против «Атлетика».

Врачи рекомендовали Юмтити консервативное лечение в течение следующих трех недель. В случае, если убрать дискомфорт через отдых и физиотерапию не получится, игроку будет сделана операция, из-за которой он может пропустить полтора месяца.

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