СМИ: Юмтити получил травму колена и пропустит три ближайших матча
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Барселона» Самюэль Юмтити получил травму колена и пропустит ближайшие три матча команды, сообщает As.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Барселона» Самюэль Юмтити получил травму колена и пропустит ближайшие три матча команды, сообщает As.
По данным источника, французский защитник «Барселоны» испытывал дискомфорт в колене еще с чемпионата мира, который прошел летом в России. Перед тренировкой в пятницу болевые ощущения у игрока усилились, и он не смог принять участия в занятии. Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», Юмтити абсолютно точно не примет участия в субботнем матче чемпионата Испании против «Атлетика».
Врачи рекомендовали Юмтити консервативное лечение в течение следующих трех недель. В случае, если убрать дискомфорт через отдых и физиотерапию не получится, игроку будет сделана операция,