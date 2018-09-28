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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Пеллегрини: Все меняются с годами, Моуринью остается топ-тренером

Главный тренер лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о работе своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча команд в седьмом туре английской Премьер-лиги.

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Источник: Reuters

«Все меняются с годами. Думаю, Жозе по-прежнему является топ-тренером. У него блестящая карьера», — приводит слова Пеллегрини Manchester Evening News.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 29 сентября, в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

«Вест Хэм» после шести стартовых туров нового сезона занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 4 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» имеет на своём счету на 6 очков больше и располагается на седьмой строчке.

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