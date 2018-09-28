Spiegel: Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях той ночи». При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка говорила ему «нет».

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского «Реала» в «Ювентус» за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.