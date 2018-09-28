Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург0
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
19:00
Карпаты
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
29.09
Урал
Арсенал Т
Все события
Фоторепортажи
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
18:17 (мск), источник: ТАСС

Spiegel: Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

ТАСС, 28 сентября. Американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус», капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает на своем сайте журнал Spiegel со ссылкой на заявление потерпевшей.

Наверх
Источник: Reuters

По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях той ночи». При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка говорила ему «нет».

Фоторепортаж
Символическая сборная мира по версии ФИФА

Издание не располагает комментариями Роналду относительно данного инцидента.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского «Реала» в «Ювентус» за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Дзюба назвал главных претендентов на победу в чемпионате России
Жозе Моуринью объяснил, почему лишил Погба капитанской повязки
Пора возвращать престиж: российские волейболистки стартуют на ЧМ
Сироткин подвел итоги свободных заездов на Гран-при России
Защитник «Барселоны» пропустит три месяца из-за травмы колена
«Оренбург» принимает ЦСКА в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь