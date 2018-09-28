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18:14 (мск), источник: Газета.Ру

Коста покинул «Челси» из-за СМС от тренера

Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста рассказал, почему был вынужден покинуть лондонский «Челси», передает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Косты, причиной ухода являлось СМС от тренера «Челси» Антонио Конте. В нем наставник лондонского клуба сообщил, что не рассчитывает на испанца в новом сезоне.

«Это были непростые времена, но моей вины нет. Люди говорили разные вещи, но время расставило все по местам. И где теперь Конте?

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Я покинул «Челси» не лучшим образом из-за того, как он себя повел. (Главный тренер «Атлетико» Диего — «Газета.Ru») Симеоне — тренер, который всегда за тебя. Когда он не видит тебя в составе, то сразу дает об этом знать и старается помочь. В «Челси» все было наоборот.

Мы выигрывали с Конте, но после всего этого он прислал мне сообщение о том, что я ему больше не нужен. У меня был шанс вернуться в «Атлетико», и не было никаких преград, однако когда мне сказали возобновить тренировки с резервной командой…

Было ясно, что я перейду в «Атлетико», хотя были и другие предложения. Если бы переход сорвался, я бы вернулся в Бразилию к семье. У меня есть ценности, которые не купить за деньги, — рассказал Коста Football Italia.

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