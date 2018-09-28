Коста покинул «Челси» из-за СМС от тренера
Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста рассказал, почему был вынужден покинуть лондонский «Челси», передает «Советский спорт».
Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста рассказал, почему был вынужден покинуть лондонский «Челси», передает «Советский спорт».
По словам Косты, причиной ухода являлось СМС от тренера «Челси» Антонио Конте. В нем наставник лондонского клуба сообщил, что не рассчитывает на испанца в новом сезоне.
«Это были непростые времена, но моей вины нет. Люди говорили разные вещи, но время расставило все по местам. И где теперь Конте?
Я покинул «Челси» не лучшим образом
Мы выигрывали с Конте, но после всего этого он прислал мне сообщение о том, что я ему больше не нужен. У меня был шанс вернуться в «Атлетико», и не было никаких преград, однако когда мне сказали возобновить тренировки с резервной командой…
Было ясно, что я перейду в «Атлетико», хотя были и другие предложения. Если бы переход сорвался, я бы вернулся в Бразилию к семье. У меня есть ценности, которые не купить за деньги, — рассказал Коста Football Italia.