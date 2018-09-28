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18:31 (мск), источник: Sport24

«Поль — просто игрок “МЮ”. Не капитан»: Моуринью атакует Погба — и защищает тоже

Новая глава мыльной оперы.

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Инс: Фергюсон не позволил бы превратить «МЮ» в посмешище из-за Погба

Главный футбольный ситком этого года снова с вами. Поль Погба и Жозе Моуринью уже превратились в одну медийную личность — новость о французском игроке без португальского тренера представить невозможно. Краткое содержание предыдущих серий: еще летом Поль вроде бы хотел уйти в «Барсу», остался, но постоянно чем-то недоволен, Жозе лишил его капитанской повязки и активизировал слухи об уходе 100-миллионного полузащитника из «МЮ».

А тут еще и после сенсационного вылета от «Дерби» в Кубке Лиги Погба опубликовал в инстаграме видео, где он сидит на трибуне и заразительно смеется вместе с Шоу и Перрейрой. Поль не был включен в заявку — и Моуринью посчитал публикацию в такой момент издевкой от француза. По уверениям SkySports, на тренировке Жозе даже высказал Погба все, что думает об этой ситуации. А Поль уверял, что «никакого злого умысла в посте нет».

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И вот, накануне матча с «Вест Хэмом», во время рутинной пресс-конференции, английские журналисты завалили Моуринью вопросами о «том самом игроке». И если команды Жозе давно не устраивают шоу на поле, то он сам снова зажег, показав хай-класс ораторского искусства.

«Я подробно объяснил свое решение тем, кому нужно было подробно объяснить. То есть, самому Полю и другим игрокам. Они все прекрасно знают. Погба знает, почему я лишил его капитанской повязки.

Я всегда анализирую капитана именно как капитана. А не как обычного игрока. И после недель анализа и советов со своими тренерским штабом я решил, что Поль не должен быть капитаном «МЮ». Он просто игрок команды. Не капитан.

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Но я еще раз повторяю: отношения между игроком Погба и тренером Моуринью хорошие. И никто не тренировался на этой неделе лучше, чем Пол. Никто. И завтра он сыграет с «Вест Хэмом».

Ни один игрок не важнее, чем «Манчестер Юнайтед». Ни один. Если я доволен работой Погба — он будет играть. Если не доволен — не будет. Команде нужны хорошие игроки. Он хороший игрок. Все, конец истории".

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В последнем Моуринью точно ошибся. Все мы понимаем, что это явно не конец.

  • Погба с 16 лет играл в футбол в академии «МЮ», но Алекс Фергюсон не видел француза в основе. Так что в 2012-м полузащитника продали в «Ювентус».
  • Там Погба стал звездой, и спустя четыре года «Юнайтед» вернул Поля. Всего-то за 105 миллионов евро.
  • В 97 матчах за «МЮ» Погба забил 17 голов, но регулярно подвергается критике за нестабильность и излишний выпендреж.
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