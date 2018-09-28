«Поль — просто игрок “МЮ”. Не капитан»: Моуринью атакует Погба — и защищает тоже
Новая глава мыльной оперы.
Новая глава мыльной оперы.
Главный футбольный ситком этого года снова с вами. Поль Погба и Жозе Моуринью уже превратились в одну медийную личность — новость о французском игроке без португальского тренера представить невозможно. Краткое содержание предыдущих серий: еще летом Поль вроде бы хотел уйти в «Барсу», остался, но постоянно
А тут еще и после сенсационного вылета от «Дерби» в Кубке Лиги Погба опубликовал в инстаграме видео, где он сидит на трибуне и заразительно смеется вместе с Шоу и Перрейрой. Поль не был включен в заявку — и Моуринью посчитал публикацию в такой момент издевкой от француза. По уверениям SkySports, на тренировке Жозе даже высказал Погба все, что думает об этой ситуации. А Поль уверял, что «никакого злого умысла в посте нет».
И вот, накануне матча с «Вест Хэмом», во время рутинной
«Я подробно объяснил свое решение тем, кому нужно было подробно объяснить. То есть, самому Полю и другим игрокам. Они все прекрасно знают. Погба знает, почему я лишил его капитанской повязки.
Я всегда анализирую капитана именно как капитана. А не как обычного игрока. И после недель анализа и советов со своими тренерским штабом я решил, что Поль не должен быть капитаном «МЮ». Он просто игрок команды. Не капитан.
Но я еще раз повторяю: отношения между игроком Погба и тренером Моуринью хорошие. И никто не тренировался на этой неделе лучше, чем Пол. Никто. И завтра он сыграет с «Вест Хэмом».
Ни один игрок не важнее, чем «Манчестер Юнайтед». Ни один. Если я доволен работой Погба — он будет играть. Если не доволен — не будет. Команде нужны хорошие игроки. Он хороший игрок. Все, конец истории".
В последнем Моуринью точно ошибся. Все мы понимаем, что это явно не конец.