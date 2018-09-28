Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Карпаты0
Шахтер Д5
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург0
ЦСКА1
Футбол. Премьер-лига
29.09
Урал
Арсенал Т
Все события
Фоторепортажи
20Фанаты «Торпедо» снова зажгли на матче с «Динамо»
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти: «Золотой мяч» должен всегда доставаться Роналду

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» и поддержал нападающего туринцев Криштиану Роналду, вместе с которым ранее работал в мадридском «Реале».

Наверх
Источник: Reuters

«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов. Рад, что теперь он играет в Италии. Криштиану будет ценен для любой команды. Считаю, что «Золотой мяч» должен всегда доставаться ему.

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 7, 29.09.2018, 19:00
Ювентус
-Наполи-

Из-за телевидения и видео в футболе больше нет секретов. Массимилиано Аллегри — отличный и опытный тренер. У нас с ним очень хорошие отношения. Завтра нас ждёт противостояние «Ювентуса» и «Наполи», а не Роналду и Лоренцо Инсинье. Тот, кто сыграет лучше, победит.

Мы не можем набрать больше трёх очков, но понимаем, что победа над «Ювентусом» может придать нам много уверенности. Хотим оставаться конкурентоспособными до конца сезона. Такие матчи являются очень важными, потому что помогают понять, на каком уровне находится твоя команда.

Хотим сдержать «Ювентус» и сыграть в свой футбол. Меня не интересуют прогнозы, я не соглашусь на ничью. Я здесь не для того, чтобы бояться. У нас есть всё необходимое: организованный клуб, качественная команда и поддержка болельщиков", — приводит слова Анчелотти Goal.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится завтра, 29 сентября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и начнётся в 19:00 мск.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова рассказала правду об отношениях с Медведевой!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ за 5 дней до игры с «Реалом»
Сменившая Россию на Украину биатлонистка объяснила свое решение
Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой
Дзюба назвал главных претендентов на победу в чемпионате России
5 часов ради пит-лейн: на Гран-при России точно все нормально?
Полузащитник «Зенита» вызван в сборную Аргентины, Месси — нет
Уткин прокомментировал проект реформ, предложенный Федуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь