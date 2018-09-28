Анчелотти: «Золотой мяч» должен всегда доставаться Роналду

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«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов. Рад, что теперь он играет в Италии. Криштиану будет ценен для любой команды. Считаю, что «Золотой мяч» должен всегда доставаться ему.

Футбол Италия 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 19:00 Ювентус - Наполи -

Из-за телевидения и видео в футболе больше нет секретов. Массимилиано Аллегри — отличный и опытный тренер. У нас с ним очень хорошие отношения. Завтра нас ждёт противостояние «Ювентуса» и «Наполи», а не Роналду и Лоренцо Инсинье. Тот, кто сыграет лучше, победит.

Мы не можем набрать больше трёх очков, но понимаем, что победа над «Ювентусом» может придать нам много уверенности. Хотим оставаться конкурентоспособными до конца сезона. Такие матчи являются очень важными, потому что помогают понять, на каком уровне находится твоя команда.

Хотим сдержать «Ювентус» и сыграть в свой футбол. Меня не интересуют прогнозы, я не соглашусь на ничью. Я здесь не для того, чтобы бояться. У нас есть всё необходимое: организованный клуб, качественная команда и поддержка болельщиков", — приводит слова Анчелотти Goal.