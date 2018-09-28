Лопетеги: Цель «Реала» — чемпионский титул Примеры
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от мадридского дерби с «Атлетико» в рамках 7-го тура испанской Примеры.
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от мадридского дерби с «Атлетико» в рамках 7-го тура испанской Примеры.
«В «Реале» все матчи являются особенными как для футболистов, так и для тренера. Завтрашняя игра не будет исключением, именно так мы готовимся к ней.
Согласен с утверждением, что «Реал» сейчас находится на пике физической формы. Команда в порядке, несмотря на то, что провела три матча за короткий период времени. Я понял это по второму тайму игры с «Севильей».
Ожидаю, что завтрашний матч получится жёстким и требовательным. «Атлетико» — отличная команда с хорошим подбором игроков. У «Реала» пока нет повода улыбаться, но мы понимаем, что сезон длинный. Команда сосредоточена на своей цели выиграть чемпионат, и для этого нам нужна поддержка и энергия от наших болельщиков.
Я доволен футболом, который демонстрирует «Реал». Сейчас только начало сезона, но я восхищён мотивацией своих игроков", — приводит слова Лопетеги AS.
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 29 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 21:45 мск.