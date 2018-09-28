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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Лопетеги: Цель «Реала» — чемпионский титул Примеры

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от мадридского дерби с «Атлетико» в рамках 7-го тура испанской Примеры.

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Источник: Reuters

«В «Реале» все матчи являются особенными как для футболистов, так и для тренера. Завтрашняя игра не будет исключением, именно так мы готовимся к ней.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 7, 29.09.2018, 21:45
Реал
-Атлетико-

Согласен с утверждением, что «Реал» сейчас находится на пике физической формы. Команда в порядке, несмотря на то, что провела три матча за короткий период времени. Я понял это по второму тайму игры с «Севильей».

Ожидаю, что завтрашний матч получится жёстким и требовательным. «Атлетико» — отличная команда с хорошим подбором игроков. У «Реала» пока нет повода улыбаться, но мы понимаем, что сезон длинный. Команда сосредоточена на своей цели выиграть чемпионат, и для этого нам нужна поддержка и энергия от наших болельщиков.

Я доволен футболом, который демонстрирует «Реал». Сейчас только начало сезона, но я восхищён мотивацией своих игроков", — приводит слова Лопетеги AS.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 29 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 21:45 мск.

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