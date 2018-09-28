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21:34 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокаты Роналду подадут в суд на немецкий журнал Spiegel

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Адвокаты футболиста сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал Spiegel за статью про изнасилование игроком американской девушки, сообщает Рейтер.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу Spiegel сообщил, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. В 2017 году немецкий журнал уже сообщал о том, что португальский футболист подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. По данным Spiegel, в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов.

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По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений. На данный момент адвокаты американки в суде Невады оспаривают договор между Роналду и девушкой о неразглашении.

Как заявил адвокат Роналду Кристиан Шерц, он будет добиваться компенсации для своего клиента от журнала, а сама статья является «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни».

При этом заместитель главного редактора журнала утверждает, что Spiegel неоднократно писал адвокатам Роналду об этих утверждениях (Майорги) перед публикацией своей статьи.

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