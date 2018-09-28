Футболисты «Ислочи» и «Луча» сыграли вничью на старте 23-го тура чемпионата Беларуси

Встреча на искусственном газоне столичного СОК «Олимпийский» прошла в равной борьбе. В первом тайме забитых мячей не было, а на 71-й минуте Никита Букаткин вывел «Ислочь» вперед. Гости были впереди недолго — через 8 минут Роман Грибовский восстановил равновесие — 1:1.

В субботу, 29 сентября, состоятся еще два матча: «Минск» — «Днепр» (Могилев), «Шахтер» (Солигорск) — «Городея».

Центральный поединок этого тура пройдет 30 сентября: на поле «Борисов-Арены» лидер первенства БАТЭ встретится с минским «Динамо», идущим вторым. Победа в этой игре почти наверняка гарантирует борисовчанам очередной, 15-й по счету чемпионский титул. Виктория же динамовцев значительно повысит шансы команды Сергея Гуренко на реальную борьбу за золото.