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00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге, проиграв на выезде «Герте»

Берлинская «Герта» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2018

Автором первого гола стал нападающий Ведад Ибишевич, реализовавший пенальти на 23-й минуте. До перерыва полузащитник Ондрей Дуда удвоил преимущество «Герты», забив после передачи хавбека Валентина Лацаро.

Для «Баварии» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Стоит отметить, что команда Нико Ковача потеряла очки во втором туре подряд — ранее мюнхенцы дома сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1). «Бавария», набрав 13 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Герта» (13) — 2-е.

В следующем туре мюнхенский клуб на своём поле сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», берлинская команда в гостях будет противостоять «Майнцу». Оба матча состоятся 6 октября.

Герта 2:0
Первый тайм: 2:0
Бавария
28.09.2018, 21:30 основной раунд: 6-й тур Olympiastadion
Главные тренеры
Паль Дардаи Нико Ковач
Голы
23′ Ведад Ибишевич 19
44′ Ондрей Дуда (В. Лазаро) 10
Составы
Томас Крафт 1
Карим Рекик 4
Никлас Штарк 5
Максимилиан Миттельштедт 17
Пер Сильян Шельбред 3
90+1′ Ондрей Дуда 10
Валентино Лазаро 20
Арне Майер 23
90′ 90′ Явайро Дилросюн 16
Деннис Ястржембски 32
71′ Саломон Калу 8
Мэттью Леки 11
40′ 53′ Ведад Ибишевич 19
Дави Зельке 27
1 Мануэль Нойер
4 Никлас Зюле
17 Джером Боатенг
27 Давид Алаба
32 Джошуа Киммих 48′
6 Тиагу Алькантара
7 Франк Рибери
9 Роберт Левандовски
10 Арьен Роббен 52′
25 Томас Мюллер
11 Хамес Родригес 72′
2 Сандро Вагнер
35 Ренату Санчеш 63′
22 Серж Гнабри
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 25
4 Удары в створ 5
1 Угловые 14
14 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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