«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге, проиграв на выезде «Герте»

Источник: AP 2018

Автором первого гола стал нападающий Ведад Ибишевич, реализовавший пенальти на 23-й минуте. До перерыва полузащитник Ондрей Дуда удвоил преимущество «Герты», забив после передачи хавбека Валентина Лацаро.

Для «Баварии» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Стоит отметить, что команда Нико Ковача потеряла очки во втором туре подряд — ранее мюнхенцы дома сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1). «Бавария», набрав 13 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Герта» (13) — 2-е.