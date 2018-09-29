Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки

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По его словам, девушка хочет обогатиться за его счет.

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— Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени, — заявил Роналду во время трансляции в Инстаграме. — Но такие ситуации — часть моей работы.

Ранее Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.