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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не имеет отношения к истории с изнасилованием американки Кэтрин Майорги.

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Источник: Reuters

По его словам, девушка хочет обогатиться за его счет.

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— Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени, — заявил Роналду во время трансляции в Инстаграме. — Но такие ситуации — часть моей работы.

Ранее Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.

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