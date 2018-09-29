Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не имеет отношения к истории с изнасилованием американки Кэтрин Майорги.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не имеет отношения к истории с изнасилованием американки Кэтрин Майорги.
По его словам, девушка хочет обогатиться за его счет.
— Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени, — заявил Роналду во время трансляции в Инстаграме. — Но такие ситуации — часть моей работы.
Ранее Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.
По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.