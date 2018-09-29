Футбольную Европу ждет горячий уик-энд: девять лучших ставок
От количества
От количества
Матч лидеров чемпионата Англии: «Ливерпуль» набрал в шести турах максимально возможные 18 очков, а «Челси» делит вторую строчку в турнирной таблице с «Манчестер Сити» (по 16 очков). У обеих команд полный порядок с атакой, в среднем они забивают по 2,3 гола за матч. Агрессивный футбол, стремление высоко прессинговать — все это обещает яркое зрелище.
Любопытно, что 26 сентября соперники встречались друг с другом в третьем раунде Кубка английской лиги, но тот матч скорее стоит воспринимать как прелюдию. Составы обеих команд были далеки от оптимальных, да и сам турнир
Единственное, что стоит считать важным фактором, — место проведения поединка. На этот раз играть предстоит не на «Энфилде», как было в Кубке лиги, а на «Стэмфорд Бридж», с чем связано несколько закономерностей.
Очевидное преимущество мерсисайдцев — сыгранность и большой опыт работы с нынешним тренером. Маурицио Сарри возглавил «Челси» минувшим летом, в то время как Юрген Клопп руководит «Ливерпулем» с 2015 года. Разумеется, красные находятся на более поздней стадии развития, что дает им фору: уровень слаженности действий и автоматизма должен быть принципиально иным.
Этот тезис подтверждается наблюдениями за игрой лондонцев на старте сезона. Синие испытывают заметные проблемы с преодолением высокого прессинга,
Оба варианта имеют плюсы и минусы, но второй способен лишить зрителей яркого футбола и сделать игру более закрытой. Матч в Кубке лиги должен добавить Сарри пищи для размышлений: «Ливерпуль» сейчас сильнее, поэтому имеет смысл не идти в лапы дракона, а преодолевать прессинг гостей банальными забросами на Жиру. В принципе, можно заиграть «тотал меньше 3 мячей» за 1.80 в букмекерской компании «Лига Ставок».
В остальном расклад очевиден: красные мощнее, но будут играть на выезде. Игра должна получиться близкой, но с определенным преимуществом «Ливерпуля». Самый логичный вариант — выбирать между аккуратной ставкой «победа гостей с нулевой форой» за 1.66 и рискованным вариантом «ничья» за 3.60.
Наконец, стоит учитывать еще одну любопытную тенденцию. «Ливерпуль» в шести турах АПЛ забил 14 мячей, из них 10 — до перерыва. «Челси», напротив, пропустил в первом тайме три гола из четырех. Статистика говорит, что варианты «гости откроют счет» за 1.85, «гости забьют до перерыва» за 1.85 и «гости выиграют первый тайм» за 2.80 достойны внимания.
Второе мадридское дерби сезона. Первое состоялось в середине августа в Эстонии: тогда «Атлетико» в дополнительное время сломил сопротивление «Реала» (4:2) и стал обладателем Суперкубка УЕФА. С тех пор прошло полтора месяца, которые, разумеется, выдались более чем насыщенными.
«Матрасники» забуксовали на старте сезона, но затем одержали две сухие победы подряд и вернулись в группу лидеров чемпионата Испании. «Реал», в свою очередь, играл нестабильно, но очки набирал исправно: «Барселоне» оторваться не дал, «Рому» в первом матче Лиги чемпионов разгромил. В общем, первые впечатления от работы Хулена Лопетеги положительные.
И все же считать «королевский клуб» явным фаворитом дерби не стоит. Прежде всего, по «Реалу» больно ударила потеря Иско. Испанский полузащитник был ключевой фигурой для Лопетеги, но пропустит около месяца
Второй момент — «Атлетико» классно умеет играть на «Сантьяго Бернабеу». В восьми предыдущих домашних матчах с «матрасниками» «Реал» победил лишь дважды. Любопытно, что в двух выигранных встречах «бланкос» забили четыре мяча. Три из них на счету Криштиану Роналду, а еще один гол с передачи португальца провел Хавьер Эрнандес.
Статистика, физиология и здравый смысл говорят, что «Реалу» будет очень тяжело. Выбирать есть из чего: «гости не проиграют» за 2.00, «победа гостей с нулевой форой» за 2.96, «гости выиграют один из таймов» за 2.45. Наиболее вероятным результатом кажется малорезультативная ничья: «Атлетико» голы даются с трудом, да и оставшийся без Иско «Реал» вряд ли будет феерить на фоне усталости.
Ничья оценена в букмекерской компании «Лига Ставок» коэффициентом 3.65, предложение «ничья и тотал меньше 2,5 мячей» идет за 4.30. Рискованно, но интересно.
«Ювентус» очень хорош, и дело даже не в Роналду. Туринцы впечатляют умением добывать победы в любых ситуациях: когда игра не идет, когда оппоненты лучше готовы физически, когда вратарь соперника поймал кураж. Действующие чемпионы Италии привычно надежны в обороне, да и игра в атаке стала целостнее по сравнению с первыми матчами.
«Наполи», несмотря на мощный старт в Серии А, оставляет противоречивое ощущение. Опорная зона неаполитанцев проваливается чаще обычного, а количество простых и при этом невынужденных ошибок в обороне не желает сокращаться. Все это могло дорого обойтись подопечным Карло Анчелотти, но в
У «Ювентуса» склонностей к милосердию и неоправданной щедрости практически нет. Зато у них есть много инструментов для давления на слабости соперника. «Наполи» на данном этапе явно испытывает трудности с соблюдением баланса, что рискует стать огромной проблемой. Вскрывать зоны и пользоваться несогласованными действиями оппонента «старая синьора» умеет на зависть.
К тому же, матч пройдет в Турине. Неаполитанцы проиграли семь из последних восьми встреч на стадионе «Альянц-Ювентус», что делает их перспективы совсем печальными. Состав у Массимилиано Аллегри сильнее, игровых проблем меньше, да еще и преимущество своего поля в придачу. Победа «Юве» за 1.75 — отличный вариант.
«Ювентус» традиционно хорошо проводит большие матчи на внутренней арене, да и для Криштиану Роналду встреча с
Для любителей рисковать есть предложение «гости забьют в каждом тайме» с коэффициентом 2.80. Очень даже недурно.