Футбольную Европу ждет горячий уик-энд: девять лучших ставок

Ставки: тотал меньше 3 мячей за 1.80, ничья — за 3.60, «Ливерпуль» откроет счет за 1.85, «Ливерпуль» забьет до перерыва за 1.85 в БК «Лига Ставок».

Матч лидеров чемпионата Англии: «Ливерпуль» набрал в шести турах максимально возможные 18 очков, а «Челси» делит вторую строчку в турнирной таблице с «Манчестер Сити» (по 16 очков). У обеих команд полный порядок с атакой, в среднем они забивают по 2,3 гола за матч. Агрессивный футбол, стремление высоко прессинговать — все это обещает яркое зрелище.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 19:30 Челси - Ливерпуль -

Любопытно, что 26 сентября соперники встречались друг с другом в третьем раунде Кубка английской лиги, но тот матч скорее стоит воспринимать как прелюдию. Составы обеих команд были далеки от оптимальных, да и сам турнир все-таки следует считать второстепенным. Поэтому переоценивать значимость той игры не стоит, на этот раз все начнется с чистого листа.

Единственное, что стоит считать важным фактором, — место проведения поединка. На этот раз играть предстоит не на «Энфилде», как было в Кубке лиги, а на «Стэмфорд Бридж», с чем связано несколько закономерностей. Во-первых, в четырех предыдущих матчах на этом стадионе красные одержали две победы при одной ничьей и одном поражении — статистика довольно внушительная.

Во-вторых, в пяти из шести прошлых встреч этих клубов на «Стэмфорд Бридж» отличиться удавалось и тем, и другим. С учетом атакующей направленности обоих коллективов проход классической ставки «обе забьют» весьма вероятен. Коэффициент невысок (1.55), зато этот вариант кажется надежным. Можно не мудрить и просто довериться статистике.

Футболисты "Челси" | Источник: Reuters

Очевидное преимущество мерсисайдцев — сыгранность и большой опыт работы с нынешним тренером. Маурицио Сарри возглавил «Челси» минувшим летом, в то время как Юрген Клопп руководит «Ливерпулем» с 2015 года. Разумеется, красные находятся на более поздней стадии развития, что дает им фору: уровень слаженности действий и автоматизма должен быть принципиально иным.

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Этот тезис подтверждается наблюдениями за игрой лондонцев на старте сезона. Синие испытывают заметные проблемы с преодолением высокого прессинга, из-за чего могли спокойно недосчитаться 4−5 очков на старте сезона. «Ливерпуль» прессингует на топ-уровне, что почти наверняка вынудит Сарри решать задачу о двух стульях: либо выходить из обороны через мелкий пас с высоким риском нарваться на потерю и быструю контратаку, либо упрощать игру и чаще использовать забросы, ломая привычный порядок действий.

Оба варианта имеют плюсы и минусы, но второй способен лишить зрителей яркого футбола и сделать игру более закрытой. Матч в Кубке лиги должен добавить Сарри пищи для размышлений: «Ливерпуль» сейчас сильнее, поэтому имеет смысл не идти в лапы дракона, а преодолевать прессинг гостей банальными забросами на Жиру. В принципе, можно заиграть «тотал меньше 3 мячей» за 1.80 в букмекерской компании «Лига Ставок».

В остальном расклад очевиден: красные мощнее, но будут играть на выезде. Игра должна получиться близкой, но с определенным преимуществом «Ливерпуля». Самый логичный вариант — выбирать между аккуратной ставкой «победа гостей с нулевой форой» за 1.66 и рискованным вариантом «ничья» за 3.60.

Наконец, стоит учитывать еще одну любопытную тенденцию. «Ливерпуль» в шести турах АПЛ забил 14 мячей, из них 10 — до перерыва. «Челси», напротив, пропустил в первом тайме три гола из четырех. Статистика говорит, что варианты «гости откроют счет» за 1.85, «гости забьют до перерыва» за 1.85 и «гости выиграют первый тайм» за 2.80 достойны внимания.

Ставки: «Атлетико» не проиграет за 2.00, «Атлетико» выиграет один из таймов за 2.45 в БК «Лига Ставок».

Источник: AP 2018

Второе мадридское дерби сезона. Первое состоялось в середине августа в Эстонии: тогда «Атлетико» в дополнительное время сломил сопротивление «Реала» (4:2) и стал обладателем Суперкубка УЕФА. С тех пор прошло полтора месяца, которые, разумеется, выдались более чем насыщенными.

«Матрасники» забуксовали на старте сезона, но затем одержали две сухие победы подряд и вернулись в группу лидеров чемпионата Испании. «Реал», в свою очередь, играл нестабильно, но очки набирал исправно: «Барселоне» оторваться не дал, «Рому» в первом матче Лиги чемпионов разгромил. В общем, первые впечатления от работы Хулена Лопетеги положительные.

И все же считать «королевский клуб» явным фаворитом дерби не стоит. Прежде всего, по «Реалу» больно ударила потеря Иско. Испанский полузащитник был ключевой фигурой для Лопетеги, но пропустит около месяца из-за операции по удалению аппендикса. До выхода на поле Иско мадридцы испытывали огромные проблемы с созиданием даже на фоне посредственного «Атлетика» из Бильбао. Расправиться с бандой Диего Симеоне будет тяжелее.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 21:45 Реал - Атлетико -

Второй момент — «Атлетико» классно умеет играть на «Сантьяго Бернабеу». В восьми предыдущих домашних матчах с «матрасниками» «Реал» победил лишь дважды. Любопытно, что в двух выигранных встречах «бланкос» забили четыре мяча. Три из них на счету Криштиану Роналду, а еще один гол с передачи португальца провел Хавьер Эрнандес.

В-третьих, предыдущий матч «Атлетико» провел на сутки раньше. Подопечные Диего Симеоне спокойно разбомбили «Уэску» в родных стенах (3:0), а вот «Реал» отыграл тяжелый выездной поединок против «Севильи», где получил три пробоины. Как правило, любая игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» отнимает много сил и эмоций, а ведь скамейка у сливочных сейчас далеко не самая длинная.

Статистика, физиология и здравый смысл говорят, что «Реалу» будет очень тяжело. Выбирать есть из чего: «гости не проиграют» за 2.00, «победа гостей с нулевой форой» за 2.96, «гости выиграют один из таймов» за 2.45. Наиболее вероятным результатом кажется малорезультативная ничья: «Атлетико» голы даются с трудом, да и оставшийся без Иско «Реал» вряд ли будет феерить на фоне усталости.

Ничья оценена в букмекерской компании «Лига Ставок» коэффициентом 3.65, предложение «ничья и тотал меньше 2,5 мячей» идет за 4.30. Рискованно, но интересно.

Ставки: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.30, индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 мяча за 1.85, «Ювентус» забьет в каждом тайме за 2.80 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку).

«Ювентус» очень хорош, и дело даже не в Роналду. Туринцы впечатляют умением добывать победы в любых ситуациях: когда игра не идет, когда оппоненты лучше готовы физически, когда вратарь соперника поймал кураж. Действующие чемпионы Италии привычно надежны в обороне, да и игра в атаке стала целостнее по сравнению с первыми матчами.

Источник: Reuters

«Наполи», несмотря на мощный старт в Серии А, оставляет противоречивое ощущение. Опорная зона неаполитанцев проваливается чаще обычного, а количество простых и при этом невынужденных ошибок в обороне не желает сокращаться. Все это могло дорого обойтись подопечным Карло Анчелотти, но в двух-трех матчах соперники раз за разом прощали неаполитанцев.

Футбол Италия 2018/2019 Тур 7, 29.09.2018, 19:00 Ювентус - Наполи -

У «Ювентуса» склонностей к милосердию и неоправданной щедрости практически нет. Зато у них есть много инструментов для давления на слабости соперника. «Наполи» на данном этапе явно испытывает трудности с соблюдением баланса, что рискует стать огромной проблемой. Вскрывать зоны и пользоваться несогласованными действиями оппонента «старая синьора» умеет на зависть.

К тому же, матч пройдет в Турине. Неаполитанцы проиграли семь из последних восьми встреч на стадионе «Альянц-Ювентус», что делает их перспективы совсем печальными. Состав у Массимилиано Аллегри сильнее, игровых проблем меньше, да еще и преимущество своего поля в придачу. Победа «Юве» за 1.75 — отличный вариант.

«Ювентус» традиционно хорошо проводит большие матчи на внутренней арене, да и для Криштиану Роналду встреча с вице-чемпионом наверняка станет особенной. Пожалуй, разница в классе команд столь велика, что имеет смысл рискнуть и подумать о докупке форы. Победа хозяев с форой (-1) идет за 2.30, а вариант «индивидуальный тотал туринцев больше 1,5 мяча» оценен в 1.85.