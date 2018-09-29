«Монако» снова проиграл: Головин перешел в клуб-аутсайдер

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Головин в запасе и перестройка от Жардима

Несмотря на место в зоне стыковых матчей, худшую за восемь лет шестиматчевую безвыигрышную серию и единственную победу, одержанную в стартовом туре в гостях у «Нанта» (3:1), монегаски стараются не унывать. Например, после первого в сезоне выхода в стартовом составе Александр Головин прошел обряд посвящения. Россиянин, использовав в качестве микрофона бутылку, под аплодисменты одноклубников исполнил песню латвийской группы Brainstorm «Ветер».

А вот в состав на игру с занимавшим шестое место «Сент-Этьеном» наш полузащитник не попал, начав встречу на скамейке запасных. Учитывая жесткое расписание матчей, это решение Леонарду Жардима было ожидаемым. Только недавно восстановившийся после травмы Головин во вторник был в старте на игру с «Анже» (0:1), а ведь уже в следующую среду «Монако» ждет Лига чемпионов и, возможно, ключевое противостояние группового турнира с дортмундской «Боруссией». К слову, кроме российского легионера в сравнении с предыдущей игрой на поле не было защитников Жемерсона и Хенрихса, а пятерка полузащитников поменялась полностью!

Раскрылись и пропустили

Гости из княжества начали решительно — с удара защитника Барреки мимо дальнего угла, но довольно быстро инициатива перешла к зеленым. Ждать следующего выпада «Монако» пришлось четверть часа, и снова инициативу на себя взял правый защитник гостей. На этот раз Баррека напряг Рюффье ударом в ближний угол. В средней же линии мысли гостям не хватало. Атаки то и дело обрывались на неточных передачах, и большую часть времени монегаскам приходилось защищаться.

Давление на оборону при такой игре удваивается, и ошибки неизбежны. Однажды просчет партнеров исправил Сидибе, не позволив забить находившемуся в площади ворот Диони. А когда обводящий удар исполнил Кабелла, за обескураженного Бенальо сыграла перекладина.

На этом фоне голевой момент «Монако» выглядел громом среди ясного неба. Неожиданно махнувший мимо мяча капитан зеленых Перрен подарил Н’Дораму выход один на один, но тот крайне неловко принялся обыгрывать вратаря и верный шанс упустил. Рассуждения на тему «а был бы там Головин» оставим в стороне, потому что через пару минут после прохода Сидибе не забил даже такой мастер, как Фалькао.

Показалось даже, что в игре наметился перелом, и тут «Монако» пропустил. Раджи с Гликом не перекрыли пространство на входе в штрафную, куда и забросил мяч в фланга отдавший третью подряд голевую передачу Сельнес. У Хазри же было достаточно времени чтобы спокойно обработать передачу и пробить мимо вратаря.

Роковые промахи Фалькао

Странно, что Жардим в перерыве не сделал ни одной замены, однако начало второго тайма вроде бы доказало верность тренерского выбора. За несколько минут «Монако» мог превратить счет в 2:1, однако сначала с десяти метров ухитрился не попасть в створ Фалькао, а потом случился, пожалуй, ключевой в игре эпизод. Рюффье в одной атаке вытянул мертвый мяч и предотвратил добивание Сидибе.

Не забив, гости пропустили второй раз. Снова от Хазри, которому помог сыгравший на перехвате в центре поля Кабелла. Уже после этого к выходу на поле стал готовиться Головин, заменивший Траоре после того, как «Монако» упустил еще один стопроцентный момент. На этот раз Рюффье пролетел мимо мяча, однако находившийся перед открытым углом Фалькао попал в штангу.

Полчаса Головина

Первым касанием Головин исполнил угловой, после чего принялся активно работать по всему фронту атаки. Он менял фланги, опускался в поисках мяча вглубь поля. Однажды передержал мяч и отдал рискованную передачу, и контратаку сорвала травма сделавшего перехват соперника. Затем Александр слева сместился в центр и нанес дальний удар.

Классный пас на ход Фалькао завершился неудачным прострелом колумбийца вдоль ворот. Еще одна передача привела к заблокированному защитниками удару Диопа. Этот же хавбек пробил издали, когда Головин выгрыз мяч в подкате у линии штрафной. И все же было видно: переломить игру после серии упущенных моментов «Монако» будет сложно. Соперник строго сыграл по счету, а когда эмоции монегасков выдохлись, не раз мог довести дело до разгрома. По итогам тура команде Жардима светит место в зоне вылета, и хотя она не выглядит безнадежной, отсутствие опыта у молодежи сказывается. В этой ситуации Головин просто обязан становится одним из лидеров, который вместе с немногочисленными опытными игроками должен вытягивать коллектив из затянувшегося кризиса.