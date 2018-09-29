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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Очный спор бомбардиров. Главные события 28-го тура КПЛ

30 сентября состоится 28-й тур чемпионата Казахстана по футболу. О главных событиях игрового дня рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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— В Алматы встретятся две играющие команды КПЛ — «Кайрат» и «Актобе». Алматинцам нельзя терять очки, чтобы напрочь не убить интригу в чемпионской гонке. При этом актюбинцы в последних трех турах одержали две победы при одной ничьей. И в нынешнем сезоне «красно-белые» не выигрывали у южан — 1:1 в третьем туре и 2:3 в 13-м.

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— В южной столице ожидается также очное противостояние двух лучших бомбардиров премьер-лиги. Лидерство пока удерживает полузащитник актюбинского клуба Маркос Пиззелли, который в своем активе имеет 18 голов. Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола забил на три мяча меньше.

— «Иртыш» в родных стенах встретится с «Атырау». Если павлодарцы не победят в этом матче, то рискуют не выбраться из турнирной ямы. Пока для них ничего не потеряно. И потом, победа позволит подопечным Димитара Димитрова до двух очков сократить отставание от идущих на девятом месте «нефтяников». В текущем чемпионате соперники обменялись победами — в первом туре «Иртыш» выиграл — 2:1, в 22-м удачливыми оказались атыраусцы — 2:0.

— «Шахтеру», проигравшему в последних двух турах с одинаковым счетом 1:2, потребуется во что бы то ни стало на своем поле одолеть «Акжайык». Победный результат повысит шансы карагандинской команды в борьбе за выживание. На данный момент «горняки» занимают предпоследнее, 11-е место.

— Центральный матч в туре состоится в Костанае, в гости к «Тоболу» прибудет «Ордабасы». Три тура назад южане были основными конкурентами костанайцев в гонке за «бронзу», но футболисты Кахабера Цхададзе допустили много оплошностей, вследствие чего опустились на шестое место. Тем не менее победа поможет шымкентцам сократить отставание от призовой тройки до пяти пунктов и возможно даже вернуться в борьбу за медали.

— «Жетысу» в гостях проэкзаменует «Астана». Северяне лидируют в чемпионате с семиочковым отрывом от принципиального соперника на внутренней арене «Кайрата». В свою очередь семиреченцы ударно провели последние пять игр, в которых одержали три победы при двух ничейных исходах. Вдобавок поднялись на четвертое место. В связи с этим будет интересно узнать, смогут ли талдыкорганцы продлить свою беспроигрышную серию и параллельно помочь «Кайрату» возродить интригу в чемпионском споре со столичным клубом.

Руслан Ошуров  

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