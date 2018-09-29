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10:34 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент «Монако»: Футболистам команды нужна победа для обретения уверенности в себе

ТАСС, 29 сентября. Игрокам футбольного клуба «Монако» необходимо выиграть один матч, чтобы снова обрести уверенность в своих силах. Такое мнение высказал вице-президент монегасков Вадим Васильев, чьи слова приводит пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

В пятницу «Монако» в очередной раз не смог одержать победу. Монегаски проиграли «Сент-Этьену» со счетом 0:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

«Ситуация разочаровывает, мы очень расстроены от того, как складывается старт нового сезона. У “Монако” нет уверенности в себе, потому что команда не может победить. Сегодня мы продемонстрировали качественную игру, имели много возможностей забить», — сказал Васильев.

«В команде хороший настрой, все хотели добиться победы в матче с “Сент-Этьеном”, выложились без остатка. Теперь пришло время работать, стиснув зубы. Нам нужна победа, чтобы обрести уверенность в своих силах. Если ты усердно работаешь, то удача повернется к тебе — в жизни всегда так происходит», — подчеркнул руководитель.

В турнирной таблице «Монако» опустился в зону переходных матчей и занимает 18-е место, набрав 6 очков. «Сент-Этьен» с 15 очками идет вторым. Единственную победу на данный момент монегаски одержали в первом туре в матче против «Нанта» (3:1).

В следующем туре «Монако» 7 октября примет «Ренн», «Сент-Этьен» 6 октября в гостях сыграет с «Лиллем».

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