Вице-президент «Монако»: Футболистам команды нужна победа для обретения уверенности в себе

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В пятницу «Монако» в очередной раз не смог одержать победу. Монегаски проиграли «Сент-Этьену» со счетом 0:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

«Ситуация разочаровывает, мы очень расстроены от того, как складывается старт нового сезона. У “Монако” нет уверенности в себе, потому что команда не может победить. Сегодня мы продемонстрировали качественную игру, имели много возможностей забить», — сказал Васильев.

«В команде хороший настрой, все хотели добиться победы в матче с “Сент-Этьеном”, выложились без остатка. Теперь пришло время работать, стиснув зубы. Нам нужна победа, чтобы обрести уверенность в своих силах. Если ты усердно работаешь, то удача повернется к тебе — в жизни всегда так происходит», — подчеркнул руководитель.

В турнирной таблице «Монако» опустился в зону переходных матчей и занимает 18-е место, набрав 6 очков. «Сент-Этьен» с 15 очками идет вторым. Единственную победу на данный момент монегаски одержали в первом туре в матче против «Нанта» (3:1).