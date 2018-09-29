Зидан захотел на место Моуринью и начал учить английский язык

В последнее время у португальского специалиста испортились отношения с полузащитником команды Полем Погба . По информации британских СМИ, руководство «Юнайтед» поддерживает Моуринью, но при этом существует вероятность, что тренер покинет клуб.

Отмечается, что Зидан уже начал брать уроки английского, чтобы быть готовым сменить Моуринью в «Манчестер Юнайтед». На данный момент «красные дьяволы» с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу — чемпионат и Суперкубок Испании. В конце мая Зидан объявил об уходе из «Реала» и по настоящее время остается без работы.