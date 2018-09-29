Зидан захотел на место Моуринью и начал учить английский язык
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет получить должность главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет The Sun.
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет получить должность главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет The Sun.
Сейчас «красных дьяволов» возглавляет Жозе Моуринью.
В последнее время у португальского специалиста испортились отношения с полузащитником команды Полем Погба. По информации британских СМИ, руководство «Юнайтед» поддерживает Моуринью, но при этом существует вероятность, что тренер покинет клуб.
Отмечается, что Зидан уже начал брать уроки английского, чтобы быть готовым сменить Моуринью в «Манчестер Юнайтед». На данный момент «красные дьяволы» с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице английской
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу — чемпионат и Суперкубок Испании. В конце мая Зидан объявил об уходе из «Реала» и по настоящее время остается без работы.