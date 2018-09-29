Вратарь сутки не спал перед матчем с «Реалом» из-за госпитализации дочери и отстоял на ноль
Футболисты «Севильи» дома обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:0 в рамках шестого тура чемпионата Испании.
Футболисты «Севильи» дома обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:0 в рамках шестого тура чемпионата Испании.
Как сообщает Eurosport, голкипер хозяев Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем.
Его дочь потеряла сознание во вторник 25 сентября и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.
Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед матчем в больнице.
Мужчины из тренерского штаба «Севильи» сказали, что чеху необязательно выходить на поле в среду (26 сентября), однако Вацлик решил сыграть против «Реала» и отстоял матч на ноль.
Для «Реала» это поражение стало первым в сезоне. Мадридский клуб делит первую строчку таблицы Примеры с «Барселоной». «Севилья» идет на шестом месте.