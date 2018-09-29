Вратарь сутки не спал перед матчем с «Реалом» из-за госпитализации дочери и отстоял на ноль

Источник: AP 2018

Как сообщает Eurosport, голкипер хозяев Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 6, 26.09.2018, 23:00 Севилья 3 Реал 0

Его дочь потеряла сознание во вторник 25 сентября и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.

Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед матчем в больнице.

Мужчины из тренерского штаба «Севильи» сказали, что чеху необязательно выходить на поле в среду (26 сентября), однако Вацлик решил сыграть против «Реала» и отстоял матч на ноль.