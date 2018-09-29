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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сутки не спал перед матчем с «Реалом» из-за госпитализации дочери и отстоял на ноль

Футболисты «Севильи» дома обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:0 в рамках шестого тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2018

Как сообщает Eurosport, голкипер хозяев Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 6, 26.09.2018, 23:00
Севилья
3Реал0

Его дочь потеряла сознание во вторник 25 сентября и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.

Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед матчем в больнице.

Мужчины из тренерского штаба «Севильи» сказали, что чеху необязательно выходить на поле в среду (26 сентября), однако Вацлик решил сыграть против «Реала» и отстоял матч на ноль.

Для «Реала» это поражение стало первым в сезоне. Мадридский клуб делит первую строчку таблицы Примеры с «Барселоной». «Севилья» идет на шестом месте.

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