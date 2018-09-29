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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду заговорил по-русски

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке. Видео появилось на YouTube-канале Shima.

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Источник: Reuters

Футболист общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского болельщика, он сказал по-русски: «Спокойной ночи, Россия» и «Давай, давай».

Роналду с 2010 по 2015 год встречался с российской моделью Ириной Шейк. Помимо родного португальского, он знает английский и испанский.

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