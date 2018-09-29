Роналду заговорил по-русски
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке. Видео появилось на
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке. Видео появилось на
Футболист общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского болельщика, он сказал по-русски: «Спокойной ночи, Россия» и «Давай, давай».
Роналду с 2010 по 2015 год встречался с российской моделью Ириной Шейк. Помимо родного португальского, он знает английский и испанский.