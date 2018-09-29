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16:42 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании, Черышев отдал голевой пас

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над «Реалом Сосьедад» со счетом 1:0 в выездном матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

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Источник: AFP 2018

Единственный гол на 36-й минуте забил французский нападающий гостей Кевин Гамейро. Голевой пас на него отдал российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который вышел в стартовом составе команды и был заменен на 60-й минуте. На 67-й минуте бразильский форвард хозяев Виллиан Жозе не забил пенальти.

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Черышев в августе перешел в «Валенсию» из «Вильярреала» на правах аренды. Ранее он уже отметился забитым мячом в чемпионате страны. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Черышев является самым результативным футболистом «Валенсии» по системе «гол+пас» вместе с полузащитником Карлосом Солером. В активе россиянина гол и результативный пас, испанец записал на свой счет две результативные передачи.

«Валенсия» набрала 8 очков и вышла на 12-е место в таблице чемпионата. «Реал Сосьедад», в активе которого также 8 очков, занимает 11-ю позицию.

В следующем матче 7 октября «Валенсия» дома сыграет с «Барселоной». «Реал Сосьедад» 5 октября на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Реал Сосьедад 0:1
Первый тайм: 0:1
Валенсия
29.09.2018, 14:00 основной раунд: 7-й тур Anoeta
Главные тренеры
Асьер Гаритано Марселино Гарсия Тораль
Голы
9 Кевин Гамейро (Д. Черышев) 36′
Нереализованные пенальти
67′ да Силва Виллиан Жозе 12
Составы
Мигель Анхель Мойя 13
80′ Ариц Элустондо 15
Кевин Родригес 20
Рауль Навас 22
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
63′ Игор Субельдия 5
Давид Сурутуса 17
да Силва Виллиан Жозе 12
46′ Хосеба Сальдуа 2
90+3′ Сандро Рамирес 24
16′ Микель Мерино 8
Рубен Пардо 14
76′ Микель Оярсабаль 10
Хон Баутиста 21
13 Норберту Мурара Нету 90+2′
3 Рубен Везу 90+3′
5 Габриэл Паулиста 70′
12 Муктар Диакаби
15 Тони Лато 9′
8 Карлос Солер
10 Даниэль Парехо
9 Кевин Гамейро
6 Жоффре Кондогбья 76′
17 Франсис Кокелен
11 Денис Черышев 60′ 45+1′
7 Гонсалу Гедеш
23 Миши Батшуайи 68′
19 Морено Родриго
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
3 Угловые 0
13 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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