«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании, Черышев отдал голевой пас

Источник: AFP 2018

Единственный гол на 36-й минуте забил французский нападающий гостей Кевин Гамейро. Голевой пас на него отдал российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который вышел в стартовом составе команды и был заменен на 60-й минуте. На 67-й минуте бразильский форвард хозяев Виллиан Жозе не забил пенальти.

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Черышев в августе перешел в «Валенсию» из «Вильярреала» на правах аренды. Ранее он уже отметился забитым мячом в чемпионате страны. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Черышев является самым результативным футболистом «Валенсии» по системе «гол+пас» вместе с полузащитником Карлосом Солером. В активе россиянина гол и результативный пас, испанец записал на свой счет две результативные передачи.

«Валенсия» набрала 8 очков и вышла на 12-е место в таблице чемпионата. «Реал Сосьедад», в активе которого также 8 очков, занимает 11-ю позицию.